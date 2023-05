BMW, Tutto pronto per l’edizione 2023 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este

La sfilata del Concorso d'Eleganza a Villa d'Este si svolgerà come di consueto nella giornata di sabato, evento che è già sold out.

Il Best of Show sarà incoronato dalla Giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo BMW Group la domenica sera. Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, per la Coppa d'Oro assegnata tramite voto pubblico e per una serie di altri riconoscimenti.