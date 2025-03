Citroën C3 e ë-C3 trainano le vendite: crescita del brand nel mercato italiano

Il successo della nuova Citroën C3 e della sua variante elettrica ë-C3 sta rafforzando la posizione del brand nel mercato italiano, confermando una strategia orientata alla democratizzazione della mobilità sostenibile.

Secondo i dati elaborati da Dataforce, la Citroën ë-C3 si è affermata come l’auto elettrica più venduta in Italia nel mese, con una quota dell’8,96%, superando modelli concorrenti di marchi storici. Questo risultato ha permesso a Citroën di raggiungere una market share del 9,6% nel comparto BEV, consolidando il secondo posto per il secondo mese consecutivo.

Parallelamente, la nuova Citroën C3 si posiziona come il terzo modello più venduto in assoluto nel mercato italiano e il primo nel segmento benzina, evidenziando la continua domanda per questo modello. Le prestazioni commerciali della C3 rafforzano il posizionamento del marchio, che ha visto un aumento della quota di mercato complessiva, raggiungendo il 4,7% a febbraio, con un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Ancora più significativo l’aumento nel segmento privati, dove la quota è salita al 5,4%, con un incremento di 0,5 punti percentuali, consentendo a Citroën di scalare fino al quinto posto nel ranking nazionale.

Il successo della nuova C3 è frutto di una strategia mirata a offrire un prodotto accessibile e tecnologicamente avanzato, che risponda alle esigenze di un pubblico sempre più ampio. Con oltre 5,6 milioni di unità vendute dal suo lancio nel 2002, la C3 si conferma un modello chiave per la crescita di Citroën, combinando design distintivo, comfort e dotazioni innovative con un prezzo competitivo. L’introduzione della nuova generazione ha ulteriormente rafforzato il valore percepito dal mercato, con soluzioni avanzate di connettività e sicurezza, oltre a un’offerta diversificata in termini di motorizzazioni, con versioni benzina, ibride e 100% elettriche.

Nel contesto della transizione energetica, la Citroën ë-C3 rappresenta un punto di svolta per il segmento B elettrico, grazie a una formula finanziaria innovativa. L’offerta “Elettrico Facile” propone l’accesso alla mobilità elettrica con un anticipo di 11.950 euro, nessuna rata per due anni e una eventuale rata finale di pari importo, con TAN fisso 0% e TAEG 0,13%. Questa formula di acquisto ha contribuito a rendere ë-C3 un’opzione appetibile per una platea più ampia di clienti.

A livello tecnologico, la ë-C3 è equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, offrendo un’autonomia fino a 440 km nel ciclo urbano. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, il modello consente di raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, caratteristica che la rende particolarmente adatta agli spostamenti quotidiani in contesto urbano.

A completare il quadro positivo per il brand francese, la Citroën AMI continua a dominare il mercato dei quadricicli elettrici, confermandosi il veicolo più venduto nel segmento sia a febbraio che nel cumulato del 2025. Questo risultato rafforza ulteriormente il ruolo di Citroën nel panorama della mobilità urbana innovativa e accessibile.

L’andamento positivo di Citroën nel mercato italiano riflette una strategia chiara e ben definita, volta a consolidare la presenza del marchio in un contesto in evoluzione. La combinazione tra modelli di successo, soluzioni di finanziamento innovative e un posizionamento competitivo sta consentendo al brand di guadagnare quote di mercato e di affermarsi come uno dei protagonisti della transizione verso una mobilità più sostenibile.