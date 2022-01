Electronics Show (CES) 2022, debutta la nuova Fiat 500

Passerella americana per la Nuova 500 3+1 e Nuova (500)RED, è in esposizione all’interno dell’area Electrification, una delle quattro zone dello stand Stellantis.

Il CES® 2022, dal 5 all'8 gennaio, è l'evento high-tech più importante al mondo e la cornice ideale per presentare le capacità di Stellantis oggi, oltre che per anticipare il futuro in materia di elettrificazione avanzata, tecnologia dell'abitacolo, autonomia e connettività.

E il marchio italiano fa sentire la propria voce all'interno del Gruppo presentando il suo modello più iconico e tecnologico: la FIAT per eccellenza. La Nuova 500, completamente elettrica, è progettata per il prossimo decennio e per soddisfare le esigenze della mobilità elettrica nei centri urbani del futuro.

La Nuova 500 è una vera e propria pietra miliare nel processo di elettrificazione di FIAT: il modello FIAT più iconico e popolare è totalmente nuovo, completamente elettrico e solo elettrico. Nel mondo, la 500 è il simbolo dell'auto italiana: bella, dal design classico, un'opera d'arte, un'ispirazione. In una parola: un'icona.

La Nuova 500 è interamente sviluppata, progettata e prodotta a Torino, città natale della 500, ed è il veicolo elettrico a batteria più venduto dell'azienda. Si tratta di una vera e propria icona anche a livello globale, essendo disponibile in Europa, Israele e Brasile e, nel 2022, il suo lancio è previsto anche in Giappone.

La piccola FIAT elettrica ha abbattuto le barriere "convenzionali" verso l'elettrico: autonomia (fino a 320 Km WLTP, aumentando a 460 km nel solo ciclo urbano), tempi di ricarica (Fastcharge 85Kw di serie) e facilità di utilizzo (“Tech it easy”). La Nuova 500 è la prima city-car con guida assistita di livello 2, oltre ad essere disponibile con 3 diversi body: berlina, cabrio e 3+1.

Grazie al nuovo sistema di infotainment Uconnect di 5° generazione, la Nuova 500 è sempre connessa. “Hey FIAT” è il sistema avanzato di riconoscimento vocale che permette di dialogare con la vettura pronunciando semplicemente le parole chiave: “Hey FIAT”.

La Nuova 500 3+1 è la più versatile Nuova 500. Dispone di una "porta magica" unica nel suo genere, che consente un ingresso facile dei passeggeri e tutto quello di cui si può avere bisogno sui sedili posteriori.

Questa “porta magica” si inserisce armoniosamente nella struttura della vettura senza cambiarne né il design, né le dimensioni, che restano quelle di un’agile city-car. Migliora invece in modo esponenziale la praticità d’uso, per far salire a bordo i passeggeri sui sedili posteriori e gli oggetti voluminosi. Infatti il montante centrale - dove normalmente batte la porta anteriore - è invece perfettamente integrato nella terza porta che, aprendosi, crea un enorme spazio d’accesso.

La Nuova (500)RED è “Made for the Planet, Made for its People”, pensata per il pianeta e per le persone, e ha una missione chiara, che è quella di proteggere l'ambiente e le persone: è elettrica, rispetta l'ambiente e dà il suo contributo per un futuro più sostenibile. Questa missione va ancora oltre, con (RED) a bordo. Nuova (500)RED è 100% elettrica, dando così il suo contributo alla lotta contro l’inquinamento, ed è anche una vettura con un grande contenuto etico grazie alla collaborazione con (RED). (RED) è l’organizzazione fondata da Bono

e Bobby Shriver, impegnata da 20 anni nella lotta alle pandemie. FIAT insieme ai marchi Jeep e Ram, si è impegnata a donare oltre 4 milioni di dollari per supportare l’attività del Global Fund contro le pandemie a

livello mondiale nei prossimi tre anni. Nuova (500)RED è l’ambasciatrice ideale per veicolare il messaggio anche in US grazie alla sua presenza al CES.