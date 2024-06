Esperienza unica alla MAISON5: Renault 5 E-Tech Electric a Parigi

Dal 15 giugno al 15 settembre, Parigi ospita la Renault 5 E-Tech Electric presso MAISON5, uno spazio unico situato al 66 di rue Saint-Dominique.

Questa sede innovativa, un edificio industriale storico di 1.800 m², è stata trasformata per rispecchiare lo spirito pop e futuristico della Renault 5 E-Tech Electric, un'icona pop completamente elettrica.

Un Centro per la Pop Culture e l’Innovazione

MAISON5 non è solo un luogo per presentare la nuova Renault 5 E-Tech Electric, ma un vero e proprio hub culturale accessibile a tutti. L’edificio comprende un giardino, un’ampia navata illuminata dalla luce zenitale, una grande area lounge e una sala da pranzo con una table d'hôte. Qui, i visitatori possono immergersi in un’esperienza completa che abbraccia arte, moda, sport, musica e gastronomia.

Musica, Moda e Sport: Una Programmazione Variegata

La programmazione musicale di MAISON5 include tre showcase gratuiti (su prenotazione) a cura del label Ed Bangers Records:

21 giugno: Pedro Winter x Naomi Clément

13 luglio: Myd x Nathalie Duchêne

12 settembre: Breakbot & Irfane x Emma B

Per gli amanti della moda, agnès b. lancerà una capsule collection ispirata alla Renault 5, composta da capi come Teddy, cappellini ricamati, t-shirt e bandane nei colori giallo e blu navy.

Lo sport trova spazio dal 5 al 7 luglio con la Federazione Francese di Judo che offrirà lezioni gratuite per bambini dai 7 ai 12 anni, tenute da professionisti del settore.

Design e Innovazione: Dialoghi e Esposizioni

Dal 4 al 15 settembre, MAISON5 collaborerà con la Paris Design Week per organizzare dibattiti, conferenze e mostre che vedranno la partecipazione di importanti designer e rappresentanti del design Renault.

Una sezione dedicata, “5 Movimenti”, esporrà cinque veicoli elettrici futuristici, sviluppati in collaborazione con start-up francesi. Questi includono:

R5 moonbike, uno scooter delle nevi

R5 searacer, una moto d’acqua

R5 evol BMX, una BMX per la cultura urbana

R5 plume Foil, un e-foil leggero come una piuma

R5 reverso, una imbarcazione a vela smontabile

Arte e Gastronomia: Esperienze Sensoriali

Dal 15 giugno al 7 luglio, lo street artist britannico Dan Rawlings esporrà un’opera ispirata alla Renault 5 E-Tech Electric, accompagnata da una scenografia luminosa. Un’installazione dedicata alla R5 Turbo 3E omaggia la vittoria di Jean Ragnotti al Rally di Montecarlo del 1981.

La gastronomia è un altro punto forte di MAISON5. Xavier Pincemin, ex-Top Chef 2016, e Nicolas Guercio, chef pasticcere dell’Hotel Lutetia, offriranno masterclass esclusive:

Xavier Pincemin: 28 giugno dalle 10.00 alle 12.00

Nicolas Guercio: 11 luglio dalle 16.00 alle 18.00 e 9 settembre dalle 10.00 alle 12.00

Il menu d’autore e le mini sculture di cioccolato sono solo alcune delle prelibatezze che i visitatori potranno gustare.

La Boutique Renault 5 E-Tech Electric

All’interno di MAISON5, la boutique dedicata offre una gamma di prodotti di merchandising ispirati alla Renault 5 E-Tech Electric, tra cui biliardini pop Bonzini, biciclette elettriche Jitensha, tavole da surf Shapers Club, pattini, caschi e maglioni Saint James.

Informazioni Pratiche

MAISON5 è aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito dalle 11.00 alle 19.00:

Dal 15 giugno al 2 luglio: da martedì a domenica

Dal 3 luglio al 31 agosto: da mercoledì a domenica

Dal 1° al 15 settembre: tutti i giorni

È consigliata la prenotazione per gli eventi su http://maison5.renault.com, data la limitazione dei posti disponibili.

MAISON5 rappresenta un’opportunità unica per esplorare il mondo innovativo e vibrante della Renault 5 E-Tech Electric, immersi in un ambiente creativo e stimolante. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore di Parigi!