Ford protagonista al Salone del Camper 2022

Per il quarto anno consecutivo Ford Italia partecipa al Salone del Camper, la principale fiera in Italia dedicata agli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor, che si svolgerà a Parma dal 10 al 18 settembre 2022.

Nato nel 2010, il Salone del Camper di Parma, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del caravanning e del turismo en plein air, un settore che nel 2021 ha registrato una forte impennata, complice la pandemia e le relative misure restrittive che hanno portato sempre più persone a prediligere un modo diverso di viaggiare, all’insegna di una experience all’aria aperta, immersi nella natura

Oltre ad una ricca esposizione di veicoli ricreazionali, il Salone emiliano ospiterà tutte le ultime novità in materia di accessoristica e componentistica del settore, dalle più disparate attrezzature da campeggio ad un’ampia selezione di guide, consigli pratici ed approfondimenti per far conoscere anche ai neofiti lo stile della camperlife.

L’Ovale Blu sarà presente al Salone con il Transit Custom Nugget, il camper Ford realizzato in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper, che è stato concepito per far sentire a casa anche quando si è in viaggio. Basato sul veicolo commerciale Transit Custom, è in grado di creare una soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor, riuscendo a gestire tutti gli spazi nel massimo comfort e sicurezza.

L’estrema versatilità del Transit Custom Nugget permette di cambiare facilmente la configurazione dell’interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno.

Ricco l’equipaggiamento sul fronte delle tecnologie con una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente, che consente di rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia.

Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da 130CV e 185CV, quest’ultima anche abbinata al cambio automatico. Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7 centimetri rispetto a quella standard (lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette integrata con WC elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più grande).

Al Salone di Parma sarà esposto anche il Transit Custom Nugget Active, l’allestimento pensato per i clienti che desiderano comfort, finiture di alta qualità e stile audace, senza compromettere la funzionalità del loro camper. Il look elegante si ispira a quello dei SUV, con il rivestimento scuro che corre intorno ai paraurti, ai pannelli laterali e agli specchietti. Il design è esaltato da cerchi in lega con design Active da 17’’ a 5 razze. Una tenda di serie di 2,6 metri offre maggiore protezione e ombra, consentendo di usufruire di spazio esterno accanto al veicolo.

Questa versione mette a disposizione dei clienti una serie di elementi che garantiscono e più comfort e benessere mentre si è in viaggio, lontano da casa, anche in condizioni climatiche più rigide. Uno di questi, in grado di rendere più confortevoli le gite invernali e le notti fredde, è la panca posteriore riscaldabile con un sistema che funziona anche quando la panca viene trasformata in un comodo letto matrimoniale

Il Transit Custom Nugget Active è disponibile con il motore diesel Ecoblue da 2.0 litri da 185CV con una trasmissione a sei rapporti manuale o automatica, a seconda delle esigenze. Completano l’equipaggiamento una serie di tecnologie di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli.

La gamma Transit Custom Nugget sarà esposta presso il Padiglione 3 stand C038.