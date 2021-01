Il 2020 un anno da record per Peugeot Italia

Il 2020 è stato un anno difficile per la pandemia di Covid-19 che ha colpito tutto il mondo, un anno dove il comparto dell’auto ha dovuto confrontarsi con repentini stop della mobilità delle persone, della produzione, del commercio; forti cambiamenti che hanno lasciato il segno nel mercato italiano dell’auto che ha chiuso in forte calo (-27% complessivamente). In tale contesto, PEUGEOT ha saputo reagire prontamente grazie ad una gamma modelli invidiabile ed una politica commerciale perfettamente centrata sulle esigenze del Cliente italiano che le ha permesso di mettere a segno una quota di mercato record nella sua storia: oltre il 6% annuo nel mercato autovetture e veicoli commerciali.

Un risultato reso possibile da una forte accelerazione realizzata dalla Casa del Leone da fine estate, arrivando a dicembre ad un ottimo 6,7%, ottima base di partenza per il 2021.

In dettaglio, ottimo risultato nel comparto autovetture dove il Leone sale di quota rispetto allo scorso anno con una penetrazione che supera il 5,9%, grazie a quasi 82 mila unità consegnate in 12 mesi; dall’altro lato, gli oltre 11.400 veicoli commerciali consegnati nel 2020 permettono a PEUGEOT di raggiungere una quota annuale del 7,2%.

Salvatore Internullo, Direttore Brand PEUGEOT Italia: “Il 2020 è stato un anno complicato per tutti. Stiamo ancora vivendo una crisi che sta generando una forte contrazione dei volumi e che sta danneggiando tutta la filiera automotive. In questo contesto, PEUGEOT ha realizzato nel 2020 una quota di mercato record, grazie a una gamma di prodotti estremamente moderna che sta aprendo la strada ad una nuova rivoluzione della mobilità in grado di anticipare le esigenze degli italiani, anche in ambito LEV, dove PEUGEOT in questi mesi ha già raggiunto importanti risultati”.

La gamma LEV PEUGEOT, giunta a sette versioni elettrificate già disponibili in Concessionaria, chiude l’anno con una share di mercato del 6,5% a conferma di una tecnologia PEUGEOT Plug-in Hybrid e Full Electric vincente. Un successo che getta le basi per una crescita ancora maggiore nel 2021, grazie anche all’arrivo di altri nuovi modelli con la spina.

I SUV del Leone, dal canto loro, continuano a mietere successi di mercato e nel 2020 una PEUGEOT su due targata in Italia è uno Sport Utility Vehicle. PEUGEOT 3008 e 5008 hanno da sempre occupato saldamente posizioni di vertice nei loro segmenti e il recente restyling ha ulteriormente alzato l’asticella della tecnologia e del piacere di guida, ribadendo la loro leadership anche nel nostro Paese. Nuovo 2008, arrivato nel mercato nel corso dell’anno, è stato scelto da oltre 25 mila Clienti italiani e sta rapidamente scalando le classifiche di vendita, forte anche della perfetta declinazione del concetto di Power of Choice, grazie alla disponibilità dell’alimentazione 100% elettrica.

In parallelo a questi positivi risultati commerciali, nel 2020 la Casa del Leone mette a segno anche un grande successo di critica e vince tutti i premi più ambiti del mondo automotive: Nuova 208 viene eletta Car of The Year 2020, Nuovo PEUGEOT 2008 eletto Auto Europa 2021 e Nuovo PEUGEOT e-Expert eletto Van of The Year 2021.