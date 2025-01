Jeep® apre le porte: scopri la tecnologia e-Hybrid e la nuova gamma SUV Made in Italy

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, gli showroom Jeep® in tutta Italia aprono le porte agli appassionati per presentare l’innovativa gamma di SUV.

Il 2024 è stato un anno di grandi successi commerciali per il marchio: Jeep Avenger è stato il SUV più venduto in Italia e il terzo modello più venduto in assoluto. Anche Renegade e Compass, i SUV Made in Italy, si sono confermati leader nei rispettivi segmenti, consolidando la posizione di Jeep® nel mercato italiano.

La tecnologia e-Hybrid: innovazione per la transizione energetica

Il weekend sarà l’occasione ideale per conoscere da vicino la tecnologia e-Hybrid, l’accesso di Jeep® al mondo dell’elettrificazione. La nuova Jeep Avenger e-Hybrid combina un motore termico da 100 CV con un motore elettrico da 21 kW, integrati in un sistema mild-hybrid a 48 Volt. Questa configurazione garantisce una transizione fluida tra propulsione elettrica, ibrida e a combustione interna, ottimizzando prestazioni ed emissioni.

Con una batteria compatta agli ioni di litio da 0,9 kWh, la Jeep Avenger e-Hybrid offre un’esperienza di guida simile a quella di un full-hybrid, senza sacrificare spazio a bordo. Questo sistema intelligente si adatta dinamicamente alle condizioni di guida, assicurando efficienza in ogni scenario, dal silenzioso avvio in modalità elettrica alla potenza necessaria per le accelerazioni.

Renegade e Compass MY24: tecnologia all’avanguardia

Anche i rinnovati Renegade e Compass MY24 sono equipaggiati con il powertrain e-Hybrid, che combina un motore turbo GSE T4 da 1,5 litri (130 CV e 240 Nm di coppia) con un sistema elettrico da 48 Volt. Tra le novità spiccano la frenata rigenerativa, il Belt Starter Generator per ripartenze fluide e una batteria compatta che ottimizza l’efficienza senza sacrificare lo spazio interno.

Inoltre, il nuovo infotainment della Renegade MY24, con schermo digitale da 10,25 pollici e connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, segna un’evoluzione significativa in termini di tecnologia a bordo, offrendo un’esperienza sempre più connessa e intuitiva.

Jeep®: una gamma per ogni esigenza

L’approccio Jeep® alla transizione energetica si basa sul concetto di “freedom of choice”: propulsori termici avanzati, ibridi, ibridi plug-in e 100% elettrici, disponibili con trazione anteriore o integrale. Questa varietà garantisce a ogni automobilista la possibilità di scegliere il SUV ideale, in base alle proprie necessità.

I concessionari italiani rappresentano un punto di riferimento strategico per supportare i clienti nella scelta del modello più adatto, offrendo una consulenza qualificata sulla transizione verso la mobilità sostenibile.