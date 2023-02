Jeep rende elettrico il più grande evento sportivo degli Stati Uniti

Lo spot di un minuto del brand Jeep® per il Big Game "Electric Boogie" celebra l'ampliamento della gamma elettrificata del marchio in tutto il mondo,

consacrato dalla reinterpretazione futuristica di questa iconica canzone, abbinata alla nuova generazione di SUV Jeep. Lo spot, la cui uscita ufficiale è prevista per il giorno del Big Game, vede la presenza dei veicoli con tecnologia ibrida plug-in Jeep Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe, affiancati da vari protagonisti del regno animale che ballano al ritmo di "Electric Boogie". Lo spot è disponibile sui canali social del marchio, ed è stato creato, sin dalla sua genesi, per sostenere in tutto il mondo la distribuzione del portafoglio di veicoli elettrificati del marchio Jeep.

La nuova versione del brano "Electric Boogie" sarà disponibile per lo streaming e il download a partire da domenica 12 febbraio. Il marchio Jeep ha filmato Ms. Griffiths mentre registrava la canzone in uno studio musicale giamaicano con Shaggy, icona del reggae/dancehall e produttore. Questi contenuti video saranno pubblicati sui canali social sia del marchio sia di Shaggy (Facebook: @Shaggy, Instagram, TikTok & Twitter: @direalshaggy) lunedì 13 febbraio.

Christian Meunier, CEO del marchio Jeep ha dichiarato "Questa nuova campagna presenta il portafoglio globale di veicoli elettrificati 4xe, mostrando e celebrando il divertimento e la leggerezza di spirito del marchio Jeep. Continuiamo a progettare e a sviluppare i SUV Jeep ad oggi più performanti e sostenibili; è per questo motivo che affermiamo che 4xe è la nuova 4x4. Questa è una strategia forward-thinking, lungo il percorso che ci porterà a diventare il marchio leader dei SUV a zero emissioni al mondo; sarà inoltre la garanzia per i milioni e milioni di fan di Jeep che vogliono continuare ad avere un pianeta da esplorare, abbracciare e proteggere".

Olivier François, Global Chief Marketing Officer di Stellantis "Abbiamo portato ‘Electric Boogie’ nel futuro, con la nostra gamma elettrificata 4xe di nuova generazione, per ispirare chi si mette alla guida e una nuova generazione di ascoltatori; questo brano coreografico incarna lo spirito di avventura, l'amore e la passione che i clienti nutrono per il brand. L'autenticità è uno dei pilastri fondamentali del marchio Jeep; è stato quindi estremamente importante per noi pubblicare questa versione contemporanea di ‘Electric Boogie’ con la cantante Marcia Griffiths, che ha registrato per la prima volta questa canzone quasi 40 anni fa, creando un impatto enorme sulla pop culture. Ci piace pensare allo spot come a una naturale prosecuzione del nostro celeberrimo spot "Earth Odyssey"; l'idea vincente è vedere i veicoli Jeep 4xe e i protagonisti del regno animale che si muovono a tempo, seguendo il ritmo della natura".