Lancia debutta nel Metaverso, partecipando alla Metaverse Fashion Week 2023

“Sono orgoglioso di annunciare che Lancia sarà il Marchio automobilistico ufficiale alla Metaverse Fashion Week 2023.

Grazie alla partecipazione all’esclusivo evento virtuale famoso nel mondo, il Brand entra nel Metaverso.” dichiara Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia.

Lancia entra nel Metaverso



Lancia sarà presente alla Metaverse Fashion Week 2023 con un’area dedicata all’interno del Luxury Fashion District, l’area centrale dell’evento, il cosiddetto “Quadrilatero della Moda” virtuale. L’utente, una volta creato il proprio avatar, potrà accedere allo showroom virtuale del Brand e visitarlo in ogni suo ambiente. Al suo interno si potranno trovare due vetture: una Lancia Ypsilon, la fashion city car che affascina la clientela attenta allo stile, all’eleganza e alla tecnologia e il nuovo Concept, che resterà avvolto nel mistero in attesa dell’evento di presentazione del 15 di aprile.

La nuova Corporate Identity del Brand



Lo showroom nel Metaverso rifletterà la nuova Corporate Identity del Brand presentata a Milano nello showroom di via Gattamelata: il nuovo logo, il nuovo lettering del marchio e una sensazione di home feeling, grazie ai materiali innovativi, all’elevata cura per i dettagli ispirati all’architettura e al design italiano e l’utilizzo di colori raffinati.

Gli esclusivi punti vendita, capaci di garantire la combinazione perfetta tra modalità di acquisto digitale e fisica, sono pensati per consentire al cliente di vivere un’esperienza totalmente immersiva, sia online che offline.