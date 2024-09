Leasys Italia si aggiudica la fornitura di 15.300 veicoli per la Pubblica Amministrazione italiana

Leasys Italia rafforza la propria posizione di leader nel settore del noleggio a lungo termine (NLT), vincendo la gara indetta da Consip per la fornitura di 15.300 veicoli alla Pubblica Amministrazione italiana.

Questa importante vittoria conferma l'esperienza e la capacità del brand nella gestione delle flotte pubbliche, un ambito in cui l'azienda ha maturato una significativa competenza.

L’appalto copre l'intero territorio nazionale e include diverse categorie di veicoli, suddivise tra 4.300 city car, 2.500 vetture compatte, 2.500 veicoli commerciali, 1.200 vetture allestite per la polizia locale e 4.800 vetture per le forze di sicurezza. Complessivamente, si tratta di un mix di 30 modelli, per il 90% appartenenti a brand del Gruppo Stellantis. La flotta sarà composta in larga parte da motorizzazioni ibride e da un numero rilevante di veicoli elettrici, con una quota residua di veicoli commerciali con motori a combustione interna.

Un supporto dedicato per le flotte pubbliche

Leasys, parte del Gruppo Stellantis, dispone di una divisione dedicata alle flotte pubbliche, il dipartimento Public Administration & Institutional Sales, il cui staff altamente qualificato vanta una solida esperienza nella gestione delle gare pubbliche e nel supporto a clienti istituzionali. Grazie a questa competenza, Leasys è riuscita ad aggiudicarsi un accordo quadro di grande rilevanza, dimostrandosi nuovamente un partner strategico per le soluzioni di mobilità della Pubblica Amministrazione.

Pier Luigi Saviotti, Direttore della divisione Public Administration di Leasys, ha sottolineato come l’azienda sia pronta a garantire un servizio impeccabile, con l’implementazione delle più moderne tecnologie per la gestione e la manutenzione della flotta, offrendo soluzioni di mobilità sostenibili e tecnologicamente avanzate.

L'avvio delle consegne e il ruolo di Leasys nella mobilità pubblica

Gli ordini dei veicoli partiranno a ottobre 2024 e si svilupperanno per i successivi 18 mesi. Durante questo periodo, Leasys sarà l’unico interlocutore della Pubblica Amministrazione nella gestione della flotta, che include già oltre 30.000 veicoli attualmente in servizio.

Grazie a questo nuovo appalto, Leasys non solo consolida il suo ruolo di leader nel noleggio a lungo termine per il settore pubblico, ma si conferma anche in grado di offrire soluzioni integrate per una gestione efficiente delle flotte, seguendo i più alti standard di qualità e sostenibilità.

Un futuro all'insegna della mobilità sostenibile

L'inclusione di un numero significativo di veicoli ibridi ed elettrici nell'accordo con la Pubblica Amministrazione è un chiaro segnale della direzione intrapresa da Leasys verso una mobilità sostenibile. Questa fornitura rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle flotte pubbliche, in linea con le politiche nazionali ed europee di transizione ecologica.

Con questa gara, Leasys dimostra ancora una volta la sua capacità di rispondere alle esigenze di una Pubblica Amministrazione sempre più orientata verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica, confermandosi come un partner di fiducia per soluzioni di mobilità avanzate.