Mercedes-Benz GLC SUV: l’eleganza dell’ibrido sportivo

GLC è la più sportiva e dinamica della grande famiglia di SUV firmati Mercedes-Benz, anche nella versione d’attacco Diesel coniuga lusso, prestazioni ed efficienza

La nuova gamma della Mercedes-Benz GLC, lanciata nell’estate dello scorso anno, si presenta con una gamma motori unicamente ibridi, mild o plug-in, a benzina e Diesel, sia nella versione Coupé sia nella più tradizionale SUV. L’unità che equipaggia l’esemplare protagonista della nostra prova è l’entry level della gamma a gasolio: l’efficiente due litri da 197 CV coadiuvato dal motore a 48 Volt che eroga ulteriori 23 CV, per una potenza complessiva che supera i 200 CV.

Più dell’incremento di potenza vale la pena considerare l’apporto di coppia, sempre immediatamente disponibile, offerto dall’unità elettrica: il Diesel eroga la coppia massima, tra i 2.000 e i 4.000 giri/minuto, di 320 Nm, il motore elettrico ne fornisce altri 200, che uniti alla spaziatura del cambio automatico in ben 9 rapporti permette di avere sempre il miglior spunto possibile con la massima efficienza, supportata dalla trazione integrale 4Matic che consente di distribuire la coppia sulle quattro ruote per una migliore tenuta di strada, e sicurezza, in ogni condizione, anche lontano dai nastri asfaltati.

La Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic provata è nell’allestimento AMG Line Premium, il sesto in una lista di sette configurazioni proposte. Ultimamente Mercedes-Benz, in particolare per il mercato italiano, propone diversi allestimenti, più votati al business, alla sportività e all’eleganza, pur mantenendo la proverbiale lunga lista di optional tipica delle vetture premium tedesche. La scelta di preconfezionare un numero considerevole di allestimenti consente al cliente di scegliere più facilmente la versione che ricopre le proprie singole esigenze, offrendo il vantaggio di mantenere meglio il valore nel tempo, sia per una futura rivendita ma anche nel conteggio del valore residuo in caso di noleggio a lungo termine o tradizionale leasing.

Eleganza e ricchezza in ogni dettaglio caratterizzano, e non potrebbe essere altrimenti, il corposo allestimento in prova, nobilitato esternamente dal look sportivo AMG con gli eleganti cerchi

in lega AMG a razze sottili da 20" con canale da 8,5” e pneumatici 255/45, verniciati in nero e torniti con finitura a specchio. Raffinati gli interni con un tocco marcatamente sportivo conferito dalla pelle a due colori a contrasto, rosso e nero. La tecnologia è ben evidente nell’interazione tra cruscotto digitale e il grande schermo centrale quadrato del nuovo sistema di infotainment con l’oramai nota interfaccia a linguaggio naturale.

Proverbiale il comfort in tutte le condizioni. Il merito è da distribuire tra l’assetto regolato dalle sospensioni pneumatiche, l’eccellente insonorizzazione e la notevole abitabilità. Il passo di oltre 2,8 metri, ottenuto con sbalzi ridotti oltre gli assi, consente di offrire grandi spazi nell’abitacolo anche a chi siede dietro, con ampio spazio tanto per le gambe quanto per le spalle e la testa. Eccellente anche il vano di carico

Stupisce per l’agilità la Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic: malgrado le dimensioni importanti per alcune nostre strade, lunga più di 4,7 metri e larga oltre due, si dimostra agile tento in città quanto nei tornanti in montagna. Parte del merito si deve all’assale posteriore sterzante, che riduce alle basse velocità il raggio di sterzata voltando in controfase con l’asse anteriore, ma migliora la stabilità in velocità assecondando, con la sterzata in fase la traiettoria impostata sul volante.

Sintesi della nostra prova, a dimostrazione dell’efficienza del sistema di propulsione, i numeri non mentono: 686 km tra autostrade, tortuosi percorsi montani e tratti su provinciali e statali, percorsi alla media di 46 km/h con un consumo medio di gasolio di 5,7 l/100 km, valore inferiore al dichiarato dal costruttore: 7,3 nel ciclo misto WLTP. Nei tratti cittadini, per 34 km come indica il computer di bordo, spesso la GLC 220d 4Matic ha viaggiato in elettrico. Nella valutazione degli eccellenti valori ottenuti non va trascurato il fatto che la vettura è equipaggiata con la trazione integrale 4Maric, che pur efficiente nella distribuzione della coppia, influisce comunque sui consumi complessivi, specialmente nelle tratte in montagna.