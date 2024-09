Mercedes-Benz lancia GOT, G Owners Tribe: la community italiana di Classe G

Sabato 21 settembre, Mercedes-Benz Italia ha presentato ufficialmente GOT, G Owners Tribe, la prima community ufficiale dedicata agli appassionati di Classe G.

L'evento si è tenuto a Carrara e ha visto la partecipazione di oltre 100 possessori di questa iconica vettura off-road. Con la nascita del GOT, Mercedes-Benz Italia celebra i 45 anni di Classe G, un modello che ha saputo conquistare una vasta schiera di fan, trasformandosi in un sub-brand esclusivo all'interno della gamma dei top-end-vehicle della Stella, insieme a Mercedes-AMG e Mercedes-Maybach.

Classe G è da sempre sinonimo di Adventurous Luxury, combinando il lusso più raffinato con le prestazioni off-road più estreme. Questo modello continua a essere una delle dream cars più desiderate e iconiche del marchio, con una crescita del 24% nelle vendite in Italia nel 2023, rispetto all'anno precedente, con 634 unità immatricolate.

Il debutto della prima Classe G elettrica al raduno di Carrara

Il raduno di Carrara, denominato ‘WE Got G’, è stata anche l’occasione per il debutto italiano della nuova G 580 EQ, la prima Classe G 100% elettrica. Questo modello segna un nuovo importante capitolo nella storia della vettura, proiettandola verso un futuro più sostenibile senza rinunciare alle prestazioni che l’hanno resa leggendaria.

Durante l'evento, Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia, ha commentato: “Nel 2024 Classe G ha festeggiato i suoi primi 45 anni, un traguardo importante che celebriamo con la nascita della G Owners Tribe. Non si tratta solo di un club, ma di una vera e propria tribù, unita da valori comuni e dalla passione per questa vettura.” Scarchilli ha sottolineato come la community sia pensata per creare esperienze condivise tra i possessori di Classe G, rafforzando il senso di appartenenza a un gruppo esclusivo.

Il logo e i vantaggi della G Owners Tribe

Un altro elemento distintivo della G Owners Tribe è il logo, disegnato da Aldo Drudi, noto designer e fondatore di Drudi Performance, famoso per le sue creazioni nel mondo del motociclismo e del design. Il logo si ispira alla grafica presente sui tasti per il bloccaggio dei differenziali, un simbolo immediatamente riconoscibile per tutti gli appassionati di Classe G.

I soci del club avranno accesso a una serie di vantaggi esclusivi, tra cui eventi riservati, agevolazioni su corsi di guida dell'AMG Driving Academy e un servizio di concierge personalizzato. La community sarà costantemente aggiornata attraverso una newsletter dedicata, con informazioni su nuove opportunità ed eventi.

L’iscrizione alla G Owners Tribe sarà gratuita fino al 31 marzo 2025. A partire dal 1° aprile 2025, sarà introdotta una quota associativa annuale per mantenere attiva la partecipazione alla community.

Eventi esclusivi e prossimi appuntamenti

Sono già in programma due eventi esclusivi per i membri del GOT. Il primo, dal 20 al 22 ottobre, prevede una visita alla Fabbrica di IWC a Schaffhausen, in Svizzera, dove saranno presentati due orologi dedicati alla Classe G. Il secondo evento, in programma per il 15 novembre, sarà il primo raduno ufficiale di Classe G, con partenza da Roma e un pranzo presso la Tenuta Bertarello in collaborazione con lo Chef Giancarlo Morelli.

Per maggiori informazioni e per aderire alla community, è già disponibile la landing page ufficiale all’indirizzo mercedes-benz.it/got, dove i possessori di Classe G possono scoprire tutti i dettagli sulla G Owners Tribe e le modalità di adesione.