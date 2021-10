Mercedes-EQ Experience Concept protagonista nei Lifestyle Hub di Coin

Mercedes-Benz Roma, l’unica filiale italiana della Casa di Stoccarda, entra nei Lifestyle Hub di Coin.

Il format dedicato ad ospitare brand che si distinguono per il forte spirito innovativo, attenti al design e alla performance, con una decisa vocazione verso la sostenibilità ed il benessere dell’individuo, nei diversi campi in cui operano. L’inaugurazione del Mercedes-EQ Experience Concept, all’interno del department store Coin Excelsior di Via Cola di Rienzo, nel cuore della Città Eterna, rappresenta una nuova opportunità per rendere ancora più efficace e coinvolgente la brand experience della Stella, con una perfetta sinergia tra fisico e digitale.

“Con il Mercedes-EQ Experience Concept apriamo una nuova finestra sulla mobilità del futuro, una vera rivoluzione, la più grande dall’invenzione dell’automobile, che ha bisogno di essere comunicata in maniera chiara e al tempo stesso emozionante”, ha dichiarato Marco Terrusi, presidente e CEO di Mercedes-Benz Roma. “Contribuire alla creazione di una reale cultura della mobilità elettrica è, infatti, il primo passo per estenderne i valori ad un pubblico sempre più ampio e consapevole. Attraverso il Mercedes-EQ Experience Concept rendiamo questa esperienza ancora più coinvolgente, sfruttando al massimo strumenti e opportunità offerti dall’universo fisico e digitale, in un contesto premium, circondati da realtà provenienti da mondi differenti, ma unite da valori comuni quali innovazione, design e, soprattutto, sostenibilità”.

“Il desiderio delle persone di riappropriarsi degli spazi comuni, del proprio tempo e delle esperienze si sta manifestando con sempre maggiore chiarezza - dichiara Roland Armbruster, Amministratore Delegato di Coin SpA. Coin vuole rispondere a questo ritrovato entusiasmo proponendo nuovi approcci allo shopping, grazie a prodotti inaspettati e servizi coinvolgenti da scoprire e vivere nei negozi. Lifesyle Hub è un concept innovativo, uno showroom esperienziale che, per la prima volta in Italia, raccoglie le migliori proposte di marchi best in class dei rispettivi ambiti di attività. Mercedes ha immediatamente compreso il potenziale di questa nuova proposta ed è per noi un grande onore ospitare nei nostri spazi il Mercedes-EQ Experience Concept. Gli store Coin intendono così diventare sempre più punti di aggregazione e di ritrovo, realtà in grado di contribuire a creare energia nelle città e dove poter dare espressione alla propria personalità con libertà”.

Leit motiv del Mercedes-EQ Experience Concept è la nuova era della mobilità, di cui si fa ambasciatore il marchio 100% elettrico della Stella, creando un coinvolgente touchpoint che integra l’esperienza digitale con l’elemento fisico. Questo innovativo ‘hub’ ospiterà, infatti, tutte le novità di Mercedes-EQ e smart, consentendo ai visitatori, guidati da un product expert, di conoscere caratteristiche e particolarità dei singoli modelli, proseguendo il proprio viaggio nel Brand all’interno dello showroom online con cui interagire attraverso il grande touchscreen posizionato nel Mercedes-EQ Experience Concept. Oltre alla configurazione dei prodotti, la richiesta di preventivi personalizzati o la prenotazione di un appuntamento per visionare una vettura, sempre in forma digitale, sarà possibile ordinare articoli della Mercedes-Benz Collection e farli recapitare direttamente a casa.