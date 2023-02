Mercedes e Moncler aprono nuovi orizzonti con la loro nuova collaborazione

Mercedes-Benz e Moncler hanno annunciato una nuova collaborazione, ispirata dallo stile unico e dalla grande tradizione di entrambi i marchi.

La collaborazione apre le porte di un universo immaginario in cui si esplorano i valori condivisi dei due brand: una forte passione per l'innovazione, un linguaggio di design conciso e un approccio pionieristico alla co-creazione interculturale. La partnership sottolinea la strategia di Mercedes-Benz di esplorare nuovi mondi della moda e della cultura, allo scopo di sfidare le aspettative e di interagire con un pubblico più ampio al di là del settore automotive, mettendo al tempo stesso in evidenza l'evoluzione di Moncler oltre la moda e in nuove sfere di design.

Un'opera d'arte di design unica, creata esclusivamente per questa collaborazione da Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz Group AG, verrà svelata da Mercedes-Benz in qualità di partner in occasione dello spettacolo dal vivo di Moncler “Art of Genius” che si terrà lunedì 20 febbraio alle ore 21:00 CET (ora locale GMT di Londra, ore 20:00 GMT). Dal 2018, Moncler Genius mette in evidenza il potere delle collaborazioni nell'industria del lusso e adesso si evolve ulteriormente come nuova piattaforma dinamica di co-creazione. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito Moncler.com.

Impegno globale di Mercedes-Benz per la moda

Dal 1995 Mercedes-Benz è andata affermandosi a livello globale come uno dei maggiori protagonisti nel settore della moda. La Casa della Stella, specializzata in prodotti di alta gamma, ha costruito relazioni autentiche all'interno di settori creativi che abbracciano moda, fotografia e arte, grazie al suo impegno a favore delle iniziative di stilisti emergenti, a eventi dal vivo e alle collaborazioni innovative con le settimane della moda.