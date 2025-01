Microlino punta al futuro della micromobilità con la Spider e il Custom Program

Tra le novità più attese, spicca il concept Microlino Spider, un veicolo elettrico che strizza l’occhio al mercato statunitense.

Si tratta della quarta variante della gamma Microlino, dopo i modelli base, Lite e Spiaggina.

Pensata per contesti residenziali e strutture come hotel e golf club, la Spider si distingue per il design aperto, con pannelli laterali eliminati per consentire un accesso rapido e pratico. Wim Ouboter, presidente di Micro, spiega: “Gli Stati Uniti sono il più grande mercato mondiale per i golf cart, spesso utilizzati per spostamenti personali nei quartieri. La Microlino Spider è la risposta a questa esigenza, come alternativa elegante e sicura”.

La Spider vuole essere l’antitesi dei massicci pick-up elettrici americani. “Questo veicolo non è pensato per il 5% dei viaggi in cui bisogna trasportare grandi carichi, ma per il 95% degli spostamenti quotidiani”, aggiunge Ouboter. Il concept punta a soddisfare le normative americane per la circolazione su strade con limite di velocità fino a 35 miglia orarie, molto diffuse negli USA.

Dal punto di vista estetico, la Spider conserva il DNA distintivo della Microlino, introducendo dettagli unici. Il tetto aperto può essere dotato di un telo opzionale, mentre i sedili sono riprogettati per facilitare l’accesso laterale. Raffinatezza e innovazione si uniscono nei dettagli: inserti in legno sul volante e sulle protezioni d’accesso, oltre a una vernice cangiante che cambia colore a seconda della luce, passando dal blu al verde al viola.

Pur essendo ancora un concept, Micro punta a portare la Spider sul mercato USA come alternativa più elegante e sicura ai tradizionali golf cart, con specifiche tecniche simili agli altri modelli Microlino e un'attenzione particolare alle normative locali.

Microlino Custom Program: la personalizzazione diventa protagonista

In un mercato sempre più orientato alla customizzazione, Microlino lancia il suo Custom Program, disponibile sul sito ufficiale. Questa novità permette ai clienti di personalizzare la propria microcar con oltre mille combinazioni possibili.

Tra le opzioni di personalizzazione spiccano:

Esterni: scelta di colori per carrozzeria, tetto, finiture, copriruota e logo.

Interni: pacchetti standard e premium per comfort e stile.

Batteria: tre opzioni di capacità - 5,5 kWh, 10,5 kWh e 15 kWh - per rispondere a diverse esigenze di mobilità.

La produzione italiana della Microlino a Torino garantisce flessibilità e qualità elevata, fattori che rappresentano un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che producono in Nord Africa o Asia. “Con il Microlino Custom Program vogliamo valorizzare la produzione italiana e offrire ai clienti un livello di personalizzazione senza precedenti”, afferma Merlin Ouboter, co-fondatore di Micro.

Il configuratore online, sviluppato con la tecnologia Unreal Engine in collaborazione con lo studio italiano Whivestudio, permette ai clienti di visualizzare in tempo reale le proprie creazioni. Le prime Microlino personalizzate verranno consegnate a partire dalla primavera del 2025.

Parola d’ordine: innovazione

Con queste due novità, Micro conferma la sua capacità di anticipare le tendenze e rispondere alle esigenze di una mobilità urbana sostenibile e personalizzata. La Microlino Spider e il Custom Program rappresentano un ulteriore passo verso un futuro in cui design, sostenibilità e tecnologia si fondono per offrire soluzioni su misura per ogni cliente.