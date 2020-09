Mika ambassador di Opel Italia

Per dare ancora più forza alla propria strategia di comunicazione, Opel Italia ha deciso di affiancare il proprio marchio e il suo prodotto più iconico a un ambassador sorprendente.

Mika è uno degli artisti più rilevanti della scena musicale contemporanea, un raffinato cantautore e giudice di X Factor 2020, lo show di Sky prodotto da Fremantle in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, su TV8.

Mika è un cittadino del mondo, moderno e originale proprio come la nuova Opel, sorprendente come la gamma 100% elettrica e ibrida plug-in di Opel. Mika è impegnato verso un mondo più pulito attraverso la riduzione dell’impatto ambientale delle nostre attività, proprio come Opel Corsa-e elettrica al 100%. Mika è un artista cosmopolita, aperto al cambiamento. Oggi il cambiamento nella mobilità è l’elettrico, quello vero con la spina che abbatte radicalmente le emissioni. Allora, quale ambasciatore migliore di Mika? Personaggio eclettico e open-minded, rappresenta il nuovo volto di Opel, che ha intrapreso una strada di modernità, cambiamento e multiculturalità, cavalcando i suoi valori e in particolare la democratizzazione della tecnologia.

“Sono felice di vedere un rapido progresso a favore delle energie più sostenibili e di affiancarmi a Opel nel loro lavoro in questa direzione. L’elettrificazione della mobilità è oggi una realtà alla portata di un vasto pubblico, grazie a Opel” ha dichiarato Mika.

Andrea Leandri, Direttore Marketing di Opel Italia: “Opel è un marchio entusiasmante e vicino alle esigenze delle persone. Mika rappresenta valori perfettamente in linea, fornendo il proprio valore aggiunto in termini di riconoscibilità con il suo approccio sempre diretto, iconico e originale. Lavorare con Mika ci rende orgogliosi e ci diverte moltissimo”.

Mika è protagonista dello spot pubblicitario Opel Corsa, prodotto dal Branded Entertainment Department di Fremantle, in onda da giovedì 24 settembre su Sky durante tutta la stagione di X Factor 2020 nell’ambito della consolidata partnership tra Opel e X Factor (grazie a Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Fremantle), a testimonianza della vicinanza del marchio alla musica e ad un target giovane e moderno.

Non solo, Mika accompagnerà tutta la rivoluzione elettrica di Opel, che ha appena annunciato per inizio 2021 l’arrivo di Nuova Mokka-e 100% elettrica e che rappresenta bene i nuovi valori del marchio tedesco.

Nello spot Mika carica la sua energia al massimo per affrontare il futuro insieme a Opel Corsa-e. L’ambientazione è quella di uno studio di registrazione dove Mika sta lavorando, i livelli della musica salgono al massimo. Subito dopo si avvia con la sua Opel Corsa-e caricata al massimo e con la musica a tutto volume. Il Domanipuò essere un’esperienza indimenticabile, il segreto sta nell’energia che ci metti. “L’energia di domani? E’ Opel. Simply Electric”.