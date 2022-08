CIR, La Citroen di Crugnola stravince il Rally Mille Miglia

Tra le due ruote motrici successo per la Peugeot 208 di Farina

E’ stato un Mille Miglia caratterizzato dal meteo variabile e dalla pioggia intermittente quello del 2022 e alla fine ad uscire vincitore è stato Andrea Crugnola. Al volante della sua Citroen C3 Rally 2, il varesino si è aggiudicato ben sei delle nove prove in programma, facendo la differenza soprattutto nel passaggio mattutino sulla PS più lunga della gara che contava 26,10 km. Grazie ai 3 punti extra della Power Stage, quando manca un solo evento al termine della stagione per il 33enne si avvicina anche il bis nel campionato dopo il primo sigillo di due anni fa.

Staccato di 47”5 è giunto il bresciano Stefano Albertini su Skoda Fabia Rally EVO, in palla da subito galvanizzato dalle strade di casa. Quindi in terza piazza ha chiuso il campione in carica Giandomenico Basso su Hyundai i20 N Rally 2, protagonista di un brivido nella PS 5 quando ho toccato un guard-rail, per fortuna sua, senza conseguenze.

Quarto Andrea Nucita su Skoda Fabia Rally 2 EVO, bravo a recuperare il tempo perso dietro alla Polo Gti R5 di Luca Pedersoli nel corso del quinto tratto. Per il siciliano sono arrivati pure due scratch nelle PS 4 e 6.

Quinta la Skoda Fabia Rally 2 EVO di Fabio Andolfi, anonimo, a precedere le vetture gemelle di Damiano De Tommaso, staccato di 2’50 e penalizzato dalla scelta errata di gomme, e di Alessandro Perico a 3’14 dalla vetta. Seguono altre due Skoda, quella di Luca Bottarelli e Giacomo Scattolon, quest’ultimo a 3’59.

Decima la Volkswagen Polo Gti R5 di Rudy Michelini.

Tra le due ruote motrici supremazia per la Peugeot 208 Rally 4 di Fabio Farina, ventesimo assoluto.

Prossimo appuntamento dal 6 al 9 ottobre per il gran finale del Due Valli.

Classifica Rally Mille Miglia 2022:

1. Crugnola-Ometto(Citroen C3 Rally2 in 1:27'55.9

2. Albertini-Fappani Skoda Fabia Evo + 47.5

3. Basso-Granai Hyundai I20N +50.9

4. Nucita-Pollet Skoda Fabia Evo +1'21.7

5. Andolfi-Fenoli Skoda Fabia +1'32.7

6. De Tommaso-Bizzocchi Skoda Fabia +2'50.2

7. Perico-Turati Skoda Fabia Evo +3'14.4

8. Bottarelli-Pasini Skoda Fabia R5 +3'37.4

9. Scattolon-Bernacchini Skoda Fabia R5 Evo 2 +3'59.1

10. Michelini-Perna Volkswagen Polo + 4'20.6

(FOTO ACI BRESCIA )

RMMedia