Formula E: torna in Cina: Shanghai ospita l'E-Prix 2024

Dopo quattro stagioni di assenza, il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E torna in Cina, il Paese in cui tutto è iniziato, per il primo E-Prix di Shanghai.

Dal 25 al 26 maggio, i 22 piloti calcheranno l'asfalto dell'iconico Circuito Internazionale di Shanghai per i Round 11 e 12 della Stagione 10.

La Cina, leader mondiale nella mobilità elettrica e nel progresso tecnologico, è una destinazione simbolica per la Formula E nel suo decimo anniversario. Alberto Longo, cofondatore e Chief Championship Officer di Formula E, ha dichiarato: "È un onore per la Formula E tornare in Cina, soprattutto in una città iconica come Shanghai. Sarà un incredibile weekend di gara per i tifosi locali."

Tra i contendenti di rilievo, Sébastien Buemi, unico pilota ad aver vinto due volte in Cina, e António Félix da Costa, recente vincitore a Berlino, saranno sotto i riflettori. Il team cinese ERT Formula E cercherà di brillare con Dan Ticktum e Sergio Sette Camara.

Il Circuito Internazionale di Shanghai, noto per il suo layout unico, ospiterà l'evento. Il tracciato di 3,051 km, con rettilinei ad alta velocità e curve strette, offrirà una sfida emozionante per i piloti.

Mentre la Stagione 10 si avvia verso la conclusione, la competizione rimane serrata. Nick Cassidy di Jaguar TCS Racing è in testa alla classifica, seguito da Pascal Wehrlein di TAG Heuer Porsche e Oliver Rowland di Nissan.

Oltre alle gare, i fan potranno vivere l'Allianz Fan Village con simulatori di Formula E, performance artistiche, musica dal vivo e attività per famiglie. L'evento promette di essere un'esperienza indimenticabile, combinando competizione e intrattenimento.

PROGRAMMA: DOVE, QUANDO E COME GUARDARE O TRASMETTERE L'E-PRIX DI SHANGHAI 2024

L'E-Prix di Shanghai 2024 prenderà il via venerdì 24 maggio con le prove libere 1 alle 10:00 CEST. La prima giornata del doppio appuntamento inizia sabato 25 maggio con le prove libere 2 alle 02:00 CEST. Le qualifiche seguiranno alle 04:20 CEST, mentre lo spegnimento dei semafori per il Round 11 è previsto alle 15:00 locali/09:00 CEST.

A seguire, l'azione di domenica inizia con le prove libere 3 alle 02:00 CEST, seguite dalle qualifiche e dalla gara del 12° round rispettivamente alle 04:20 e alle 09:00 CEST.

DOVE GUARDARE

Il Canale 20 di Mediaset trasmetterà in diretta entrambe le gare di Shanghai, con tutte le sessioni disponibili in diretta su SportMediaset.it. Gli highlights saranno trasmessi anche sul canale Italia Uno. Eurosport 1 coprirà i round 11 e 12. Gli highlights saranno trasmessi su Eurosport 1.

I dettagli completi con ulteriori aggiornamenti su dove guardare, comprese le informazioni per tutti i territori del mondo.