Maserati MSG Racing: sfide e opportunità all’E-Prix di San Paolo

Maserati MSG Racing ha debuttato nella stagione 11 del Campionato di Formula E

con una gara tanto spettacolare quanto complessa, in cui il team ha messo in mostra resilienza e voglia di lottare nonostante le difficoltà incontrate sul circuito cittadino di San Paolo. Stoffel Vandoorne ha concluso all’11° posto, sfiorando la zona punti, mentre il compagno di squadra Jake Hughes è stato costretto al ritiro dopo un incidente nelle fasi iniziali.

Le qualifiche dell’E-Prix hanno evidenziato l’equilibrio competitivo della Formula E. Jake Hughes, inserito nel Gruppo A, ha cercato con determinazione il tempo necessario per accedere ai duelli, ma ha chiuso nono, garantendosi il 18° posto in griglia. Stoffel Vandoorne, nel Gruppo B, ha mancato l’accesso al duello per appena 0,074 secondi, piazzandosi in nona posizione sulla griglia di partenza.

“È stata una lotta serrata,” ha commentato Stoffel. “Sono sicuro che possiamo migliorare per le prossime gare. Ogni millesimo è cruciale in questo campionato.”

Entrambi i piloti hanno avuto partenze promettenti, guadagnando posizioni nelle prime fasi della gara. Tuttavia, l’azione si è subito complicata per Jake Hughes, coinvolto in un incidente multiplo al secondo giro che lo ha visto schiantarsi contro il muro all’uscita della chicane di curva 5/6.

“Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato,” ha spiegato Hughes. “Purtroppo, non c’era nulla che potessi fare per evitare l’incidente.”

Con Hughes fuori dai giochi, tutte le speranze di Maserati erano affidate a Vandoorne. Il belga ha sfruttato al meglio la modalità Attack, arrivando temporaneamente fino alla terza posizione. Tuttavia, le bandiere rosse hanno interrotto la gara più volte, ostacolando la strategia del team e impedendo a Vandoorne di utilizzare appieno il suo potenziale.

“Abbiamo fatto una scelta aggressiva, attaccando presto,” ha spiegato Stoffel. “Le bandiere rosse hanno compromesso il nostro piano, ma abbiamo comunque raccolto dati importanti.”

Il Team Principal Cyril Blais ha riconosciuto le difficoltà della gara, ma ha sottolineato gli aspetti positivi da cui ripartire.“Non è stato l’inizio che speravamo,” ha dichiarato Blais. “C’è molto lavoro da fare, ma il potenziale c’è. Abbiamo raccolto dati preziosi che ci aiuteranno a migliorare.”

Anche Maria Conti, Responsabile Maserati Corse, ha voluto evidenziare il valore simbolico della partecipazione di Maserati al campionato.“La Formula E rappresenta il nostro impegno verso la mobilità a zero emissioni,” ha detto Conti. “Questo weekend abbiamo celebrato il nostro 110° anniversario con un logo speciale sulla livrea della Tipo Folgore. Abbiamo una lunga stagione davanti a noi e vogliamo mostrare il meglio del DNA Maserati.”

Nonostante la delusione per l’assenza di punti, il debutto di Maserati MSG Racing nella stagione 11 ha offerto spunti promettenti. Il team tornerà in pista determinato a migliorare, portando avanti il suo impegno per un futuro elettrico e competitivo.

Con una gamma sempre più orientata alla sostenibilità, Maserati dimostra di voler essere protagonista non solo su strada, ma anche nelle competizioni internazionali, incarnando valori di innovazione e performance.