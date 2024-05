Nuovi incentivi auto: opportunità per l'Italia e l'industria automotive

L'attivazione dei nuovi incentivi auto rappresenta un'ottima notizia per i cittadini e per tutto il sistema Italia.

Queste agevolazioni permetteranno al mercato automobilistico italiano di riavvicinarsi agli altri grandi mercati europei, come sottolinea Fabio Pressi, presidente dell'associazione Motus-E.

Nonostante l'orizzonte di soli sei mesi e la mancata parità del ‘cap’ di prezzo tra auto elettriche e ibride plug-in, l'Ecobonus offre importanti vantaggi per le auto a zero emissioni, facilitando l'accesso degli automobilisti all'elettrico. Pressi evidenzia l'importanza di politiche incentivanti di medio periodo per stabilizzare il mercato e favorire una programmazione chiara per cittadini e imprese.

Motus-E, insieme ad altre associazioni automotive, ha proposto al Governo misure per sostenere l'elettrificazione delle flotte aziendali. La proposta include maggiori percentuali di deducibilità per l'acquisto, leasing e noleggio di auto in base alle emissioni di CO2 e l'innalzamento del costo massimo fiscalmente riconosciuto.

L'iniziativa, già efficace in altri Paesi europei, mira a ridurre le emissioni delle auto con alte percorrenze e a creare un mercato dell'usato elettrico di qualità. Agevolare il passaggio all'elettrico avrà riflessi positivi sull'intero ecosistema industriale e dei servizi, generando valore aggiunto per la collettività e l'economia.