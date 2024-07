Nuovi Sistemi di Assistenza alla guida obbligatori: Opel è pronta

A partire dal 7 luglio 2024, l'Unione Europea introdurrà nuove normative che renderanno obbligatori i sistemi di assistenza alla guida

per tutte le nuove immatricolazioni di autovetture (classe M1) e veicoli commerciali leggeri (classe N1). Questa misura mira a ridurre il numero di incidenti stradali e a salvare vite umane. In questo contesto, Opel si distingue per essere già preparata, offrendo un'ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida su molti dei suoi modelli.

Opel ha sempre posto la sicurezza al centro del suo sviluppo tecnologico. Dalla piccola Opel Corsa fino ai veicoli commerciali come il Combo, il Vivaro e il Movano, il costruttore tedesco equipaggia i suoi modelli con numerosi sistemi di assistenza avanzati. Questi sistemi rendono la guida più sicura non solo per i conducenti e i passeggeri, ma anche per tutti gli altri utenti della strada.

Opel Grandland, recentemente presentato, esemplifica l'impegno del marchio per la sicurezza. Questo SUV è dotato del sistema Intelli-Lux Pixel HD Light, che rappresenta il massimo dell'innovazione nel campo dell'illuminazione automobilistica, garantendo una visibilità ottimale senza abbagliamento per gli altri conducenti.

Con l'entrata in vigore delle nuove normative UE, le vetture immatricolate da luglio 2024 dovranno essere dotate di vari sistemi di assistenza aggiuntivi, tra cui:

Frenata di emergenza automatica : il sistema rileva potenziali collisioni e attiva automaticamente i freni per evitarle.

: il sistema rileva potenziali collisioni e attiva automaticamente i freni per evitarle. Assistenza intelligente alla velocità : adatta automaticamente la velocità del veicolo ai limiti rilevati dalla segnaletica stradale.

: adatta automaticamente la velocità del veicolo ai limiti rilevati dalla segnaletica stradale. Sistema di avviso di deviazione dalla corsia : avverte il conducente se il veicolo si sposta involontariamente fuori dalla corsia.

: avverte il conducente se il veicolo si sposta involontariamente fuori dalla corsia. Rilevamento della stanchezza : monitora i segni di affaticamento del conducente e avvisa se è necessario fare una pausa.

: monitora i segni di affaticamento del conducente e avvisa se è necessario fare una pausa. Scatola nera: registra i dati del veicolo per analisi post-incidente.

Molti di questi sistemi sono già presenti nei modelli Opel da diversi anni, dimostrando l'anticipo del marchio rispetto alle nuove regolamentazioni.

Opel offre una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida che migliorano significativamente la sicurezza:

Forward Collision Alert con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti: questo sistema monitora costantemente la distanza dai veicoli o pedoni antistanti e avvisa il conducente in caso di avvicinamento pericoloso, frenando automaticamente se necessario.

con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti: questo sistema monitora costantemente la distanza dai veicoli o pedoni antistanti e avvisa il conducente in caso di avvicinamento pericoloso, frenando automaticamente se necessario. Regolatore di velocità intelligente : regola la velocità del veicolo in base ai limiti rilevati dalla segnaletica.

: regola la velocità del veicolo in base ai limiti rilevati dalla segnaletica. Lane Keep Assist : aiuta a mantenere il veicolo nella corsia di marcia, avvisando e intervenendo leggermente sullo sterzo in caso di deviazione.

: aiuta a mantenere il veicolo nella corsia di marcia, avvisando e intervenendo leggermente sullo sterzo in caso di deviazione. Rilevamento della stanchezza : monitora il comportamento di guida per rilevare segni di affaticamento e avvisa il conducente con segnali visivi e acustici.

: monitora il comportamento di guida per rilevare segni di affaticamento e avvisa il conducente con segnali visivi e acustici. Assistente di parcheggio : combinazione di sensori di parcheggio anteriori e posteriori con avviso audiovisivo, telecamera posteriore e, su alcuni modelli, telecamera a 360 gradi.

: combinazione di sensori di parcheggio anteriori e posteriori con avviso audiovisivo, telecamera posteriore e, su alcuni modelli, telecamera a 360 gradi. Avviso di angolo cieco laterale: avverte il conducente della presenza di veicoli negli angoli ciechi con segnali visivi sugli specchietti retrovisori.

Opel è pioniera anche nel campo dell'illuminazione. La tecnologia adattiva a matrice di LED Intelli-Lux, presente ora anche sul nuovo Opel Combo, consente una distribuzione della luce ottimale. Il sistema Intelli-Lux Pixel Matrix HD Light, con oltre 50.000 elementi, offre una visibilità eccezionale senza abbagliare gli altri utenti della strada. Questo sistema regola automaticamente la distribuzione della luce in base al traffico, migliorando notevolmente la sicurezza durante la guida notturna.

Opel ha una lunga tradizione di innovazione nella sicurezza. Sin dall'inizio della produzione automobilistica 125 anni fa, il marchio ha introdotto numerosi sviluppi che hanno migliorato la sicurezza dei veicoli. Dai freni sulle quattro ruote della Opel 10 CV alla carrozzeria interamente in acciaio della Opel Olympia del 1935, fino agli airbag full-size introdotti di serie su tutti i nuovi modelli nel 1995, Opel ha sempre posto grande enfasi sulla protezione dei passeggeri.

L'introduzione dei nuovi sistemi di assistenza alla guida obbligatori rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza sulle strade europee. Opel, con la sua gamma di modelli già equipaggiati con molte di queste tecnologie avanzate, si trova in una posizione privilegiata per soddisfare e superare le nuove normative.

L'impegno di Opel per la sicurezza e l'innovazione continua a essere una pietra miliare del marchio, garantendo che ogni nuovo veicolo offra il massimo della protezione per tutti gli utenti della strada. Con un'ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida di serie, Opel non solo si prepara alle nuove regolamentazioni, ma continua a stabilire nuovi standard nel settore automobilistico, dimostrando ancora una volta che "La sicurezza prima di tutto" non è solo un motto, ma una realtà consolidata.