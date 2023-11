Nuovo Peugeot E-Traveller, il trasporto passeggeri diventa green

Più efficiente, comodo, innovativo, sicuro ed elegante, Nuovo Peugeot E-Traveller e’ la risposta a emissioni zero per i professionisti del trasporto passeggeri.

Viene proposto in due lunghezze: Standard (4,98 m) e Lungo (5,33 m). La sua altezza limitata a 1,90 m gli consente di accedere alla maggior parte dei parcheggi. Peugeot E-Traveller offre da 5 a 9 posti, a seconda delle versioni. Il livello di allestimento VIP propone una configurazione lounge con 4 sedili indipendenti uno di fronte all'altro, con finiture ed equipaggiamenti particolarmente lussuosi, con sedili scorrevoli e rimovibili, tavolini tipo aereo nella seconda fila, tende parasole integrate e altro ancora. È perfetto anche per le attività all'aria aperta, grazie all'Advanced Grip Control con Hill Assist Descent Control, un sistema di trazione progettato per l'utilizzo su terreni a bassa aderenza. È disponibile anche un PEUGEOT E-EXPERT Combi con un massimo di 9 posti e una praticità ottimizzata, progettato principalmente per il trasporto quotidiano.

Ciò che accomuna tutti i nuovi PEUGEOT E-TRAVELLER è lo spazio interno particolarmente generoso, che non viene compromesso dalla batteria posizionata sotto il pavimento. Così, a seconda della configurazione, il nuovo PEUGEOT E-TRAVELLER può trasportare fino a 9 persone con un bagagliaio di 1.500 litri, oppure 5 persone e 3.000 litri, o ancora offrire fino a 4.900 litri di volume di carico con 2 o 3 persone a bordo. Tre modalità di guida adatte alle esigenze quotidiane.

Nuovo PEUGEOT E-Traveller è dotato di una nuova motorizzazione elettrica più efficiente che eroga una potenza massima di 100 kW (136 CV) e una coppia massima di 260 Nm, garantendo prestazioni ottimali dalla partenza fino alla velocità massima di 130 km/h. Sono disponibili tre modalità di guida : Eco per massimizzare l’autonomia, Power per prestazioni ottimali a pieno carico e Normal. Due capacità della batteria che assicurano un’autonomia fino a 350 km. Per soddisfare al meglio tutte le esigenze, Nuovo PEUGEOT E-TRAVELLER propone due tipi di batteria. Particolarmente adatto all’utilizzo urbano e peri-urbano, la batteria da 50 kWh offre fino a 224 km di autonomia (ciclo combinato WLTP in corso di omologazione). Per una versatilità ottimale in tutti i tipi di percorsi, la batteria da 75 kWh offre ora un'autonomia fino a 350 km (ciclo combinato WLTP in corso di omologazione). Un nuovo sistema di frenata rigenerativa. Per ottimizzare l'autonomia, Nuovo PEUGEOT E-TRAVELLER è dotato di un sistema di frenata rigenerativa che può essere attivato con tre diversi livelli di rigenerazione tramite le leve poste dietro il volante.

I tempi di ricarica stimati sono: da un terminale di ricarica pubblica da 100 kW: 38 minuti per la batteria da 50 kWh, 45 minuti per la batteria da 75 kWh (ricarica da 5 all’80%). Da una Wallbox da 11 kW: ricarica completa con il caricatore di bordo da 11 kW in 4 ore e 50 minuti per la batteria da 50 kWh, 7 ore e 30 minuti per la batteria da 75 kWh. Da una Wallbox da 7,4 kW: ricarica completa con il caricatore di bordo da 7 kW in 6 ore e 43 minuti per la batteria da 50 kWh, in 11 ore e 20 minuti per la batteria da 75 kWh.