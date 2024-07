Opel: introduce avanzati sistemi di assistenza alla guida sui veicoli commerci

Opel continua a innovare nel settore dei veicoli commerciali leggeri, introducendo una nuova generazione di modelli che offrono sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

I nuovi Opel Combo Electric, Opel Vivaro Electric e Opel Movano Electric, insieme alle versioni a combustione, sono equipaggiati con una gamma di tecnologie progettate per ridurre lo stress e aumentare la sicurezza sul lavoro.

Le manovre in spazi ristretti sono una sfida comune per chi guida veicoli commerciali. Per rispondere a questa esigenza, i nuovi Opel Combo e Vivaro sono dotati di Dynamic Surround Vision. Questo sistema combina due telecamere esterne con uno specchietto retrovisore ad alta definizione. Una telecamera è posizionata sopra le porte posteriori, mentre l'altra si trova sotto lo specchietto retrovisore lato passeggero. Le immagini vengono trasmesse allo specchietto retrovisore interno, offrendo al conducente una visione chiara dell'area dietro e dell'angolo cieco laterale, facilitando manovre e svolte sicure.

I veicoli commerciali Opel Combo e Vivaro sono dotati di fino a 18 sistemi di assistenza elettronici. Tra questi, l'Intelligent Speed Assist, il Lane Keep Assist, l'Advanced Emergency Braking e il Driver Attention Alert sono disponibili di serie. L'Adaptive Cruise Control (ACC) è un'opzione che rende i viaggi più lunghi meno stressanti, mantenendo una velocità costante e regolando automaticamente la distanza dai veicoli davanti.

Il nuovo Opel Movano si distingue per essere uno dei primi veicoli commerciali a raggiungere la guida autonoma di livello 2. Questo risultato è reso possibile dalla combinazione di Adaptive Cruise Control con Lane Centring, Traffic Jam Assist e servosterzo elettrico. A velocità fino a 30 km/h, il Movano può frenare, accelerare e sterzare autonomamente, riducendo la fatica del conducente nel traffico lento. Tuttavia, è sempre necessario che il conducente tenga le mani sul volante e rimanga vigile.

Il nuovo Opel Movano include anche un avviso di stanchezza che suggerisce al conducente di fare una pausa dopo lunghi periodi di guida. Altri sistemi di sicurezza comprendono il riconoscimento dei segnali stradali, l'avviso di collisione frontale con frenata di emergenza e l'assistenza al parcheggio. Questi sistemi sono progettati per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti, permettendo ai conducenti di concentrarsi meglio sulle loro attività lavorative.

I veicoli commerciali leggeri sono utilizzati in una vasta gamma di settori, dai cantieri alla logistica. Opel riconosce queste esigenze diversificate e offre soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare la sicurezza e il comfort dei conducenti. La nuova generazione di veicoli Combo, Vivaro e Movano è stata progettata per essere un partner affidabile e versatile per i professionisti che necessitano di prestazioni elevate e sicurezza sul lavoro.

Opel dimostra ancora una volta il suo impegno nell'innovazione e nella sicurezza con la nuova gamma di veicoli commerciali. I sistemi avanzati di assistenza alla guida non solo rendono la vita lavorativa meno stressante, ma aumentano significativamente la sicurezza stradale. Grazie a tecnologie come il Dynamic Surround Vision e la guida autonoma di livello 2, i nuovi modelli Combo, Vivaro e Movano offrono un'esperienza di guida superiore, rispondendo alle esigenze dei professionisti di oggi.