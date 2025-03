Piaggio rivoluziona il lavoro: più produttività e sicurezza grazie ai robot kilo™ con intelligenza artificiale

La robotica entra sempre più concretamente nel mondo del lavoro grazie all’innovazione firmata Piaggio.

Con la sua controllata Piaggio Fast Forward (PFF), la casa italiana presenta due tecnologie rivoluzionarie che promettono di cambiare profondamente il modo in cui lavoratori e robot interagiscono, aprendo nuove possibilità per la mobilità robotizzata applicata ai settori industriale, logistico e produttivo.

Fondata e basata a Boston, cuore della ricerca tecnologica negli Stati Uniti, Piaggio Fast Forward è specializzata nello sviluppo di soluzioni di robotica intelligente e mobilità avanzata. La società, che fa parte del Gruppo Piaggio (PIA.MI), ha presentato recentemente due importanti novità tecnologiche pensate specificamente per il robot kilo™, già noto per la sua robustezza e versatilità nel settore industriale.

Forward Following, una nuova frontiera dell'interazione uomo-robot

La prima grande innovazione introdotta da Piaggio Fast Forward si chiama "Forward Following". Questa tecnologia permette ai robot kilo™ di muoversi in maniera autonoma seguendo un operatore umano, posizionandosi automaticamente in modo sicuro davanti o dietro di lui, a seconda delle necessità operative. Il robot riconosce i movimenti della persona e risponde di conseguenza, adattando velocità e direzione, consentendo agli operatori di avere le mani libere per altre attività.

Il sistema Forward Following, progettato con la massima attenzione per la sicurezza e il comfort dei lavoratori, è frutto di anni di ricerca e sviluppo, ed è stato perfezionato sulla base dei feedback provenienti direttamente dagli utenti in ambiente reale. Grazie a un’intuitiva interfaccia, con pochi semplici comandi, è possibile regolare la distanza e la direzione del robot, rendendo il lavoro meno faticoso e più efficiente.

"Trips", memoria e autonomia per il lavoro ripetitivo

Accanto alla tecnologia Forward Following, Piaggio ha introdotto anche "Trips", una funzionalità che consente ai robot kilo™ di memorizzare percorsi predefiniti. In questo modo, una volta impostato un itinerario, il robot è in grado di ripercorrerlo autonomamente infinite volte, liberando il personale umano da operazioni ripetitive e consentendo ai lavoratori di concentrarsi su attività di maggiore valore aggiunto.

«La nostra tecnologia robotica potenzia la forza lavoro e rende più produttivi i lavoratori in tutto il mondo – ha dichiarato Michele Colaninno, CEO di Piaggio Fast Forward –. Le innovazioni Forward Following e Trips consentono alle persone di sfruttare al massimo le potenzialità della robotica, garantendo massima efficienza, flessibilità e sicurezza».

Smart Behaviors Library, intelligenza artificiale al servizio della sicurezza

A supporto di queste tecnologie, Piaggio Fast Forward ha realizzato la più ampia e sofisticata libreria di comportamenti robotici mai sviluppata: la "Smart Behaviors Library". Questo database è stato realizzato raccogliendo ed analizzando milioni di interazioni reali tra persone e ambienti complessi, per mezzo di sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning. Il risultato è un robot in grado di comportarsi esattamente come ci si aspetterebbe, prevedendo il comportamento umano e garantendo massima sicurezza nelle operazioni.

«Attraverso l’intelligenza artificiale – spiega il team di Piaggio Fast Forward – abbiamo identificato modelli comportamentali che permettono al robot di interagire con naturalezza e sicurezza con gli operatori umani. La nostra priorità è rendere i robot kilo™ capaci di gestire ogni situazione in modo fluido e prevedibile, così da favorire un ambiente di lavoro più produttivo e sereno».

Kilo™, un compagno instancabile nella produzione e nella logistica

Kilo™ è già noto nel settore per le sue caratteristiche di forza e affidabilità. Il pianale robotizzato a quattro ruote è in grado di trasportare carichi fino a 130 kg ad una velocità massima di 5 km/h. Ideale in ambienti come fabbriche, magazzini, centri logistici o impianti produttivi, kilo™ è concepito per supportare la movimentazione quotidiana di merci e materiali.

Grazie a configurazioni modulari, il robot può adattarsi facilmente ad ambienti differenti, senza richiedere particolari infrastrutture, formazione complessa per il personale, né lunghe fasi di adattamento operativo. La capacità di essere equipaggiato con piattaforme personalizzate rende kilo™ uno strumento estremamente versatile, capace di soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi settore industriale.

La collaborazione per una mobilità robotica sempre più diffusa

Piaggio Fast Forward punta non soltanto a ottimizzare l’efficienza operativa, ma anche a promuovere una visione integrata della robotica come elemento indispensabile per la crescita sostenibile delle imprese e delle comunità. L’uso della robotica nelle aziende manifatturiere, nella logistica urbana, e persino nelle strutture ospedaliere e commerciali, rappresenta una straordinaria opportunità per migliorare la qualità della vita e del lavoro.

In tal senso, la strategia del Gruppo Piaggio si inserisce perfettamente nel percorso della transizione energetica e tecnologica a livello globale, con una chiara visione orientata verso il futuro e verso una sempre più stretta collaborazione tra robot e forza lavoro umana.

Verso una produzione sempre più sostenibile e "human-friendly"

I robot sviluppati da Piaggio Fast Forward non si limitano a migliorare l’efficienza produttiva ma promuovono attivamente un modello di sviluppo sostenibile e human-friendly. La possibilità di delegare ai robot operazioni faticose e ripetitive consente infatti di ridurre il rischio di incidenti, migliorando la qualità del lavoro e tutelando la salute degli operatori.

Questi risultati confermano l’impegno di Piaggio nel portare avanti una transizione tecnologica concreta, inclusiva e sostenibile, ponendo sempre al centro la persona e le sue esigenze. Piaggio Fast Forward con kilo™ anticipa così le tendenze più innovative dell'Industria 4.0 e della mobilità del futuro, mostrando chiaramente come la robotica non sia soltanto un’opportunità tecnologica ma una vera rivoluzione nell’approccio al lavoro, con l’uomo sempre al centro della trasformazione digitale.

Con queste innovazioni, Piaggio si conferma all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie robotiche, pronte a cambiare non solo il settore della logistica e della produzione industriale ma anche il modo in cui vivremo e lavoreremo nei prossimi decenni. Le nuove tecnologie di kilo™ saranno presentate al grande pubblico durante gli eventi internazionali del 2025, e già si preannuncia un'accoglienza entusiasta da parte delle aziende pronte a fare il passo verso una robotica realmente a misura d'uomo.