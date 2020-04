PIrelli: cambio gomme e manutenzione in sicurezza dei centri Driver

NUOVE OFFERTE PER RISPETTARE LE DISTANZE

Sono allo studio anche nuove strategie commerciali, che saranno disponibili dai rivenditori per offrire agli automobilisti servizi focalizzati nel rispetto dei nuovi comportamenti sociali, tramite offerte e promozioni, come ad esempio quella realizzata nei centri Pirelli in Spagna con sconti sugli interventi prenotati on line. Le diverse reti Driver europee di Pirelli stanno implementando soluzioni per i propri clienti che rispondono alle specifiche necessità dei mercati locali, dalla riorganizzazione degli spazi d’attesa nei punti vendita a nuovi servizi digitali d’informazione per i clienti finali e di formazione per i propri associati.

“La pandemia che ha colpito tutti i settori economici ha cambiato il modo di relazionarsi di rivenditori e consumatori. Per questo motivo supportiamo le nostre reti Driver nell’offrire nuovi servizi digitali e per avvicinare i nostri rivenditori alle esigenze dei clienti finali, con nuovi approcci e nuove soluzioni d’eccellenza, che permettono all’automobilista di effettuare la manutenzione della propria auto in sicurezza e in maniera confortevole” ha dichiarato Mattia Bussacchini, Senior Vice President Commercial Operations di Pirelli.