Porsche digitalizza la vendita in Italia

E' attivo in Italia il canale di vendita digitale riservato alle vetture Porsche nuove e usate con disponibilità immediata. Attraverso la piattaforma Porsche Online Shop i potenziali clienti Porsche ora possono consultare le vetture in pronta consegna presso le concessionarie di tutta Italia e portare a termine i passaggi principali dell’acquisto della vettura online, in qualsiasi momento e ovunque si trovino.



“Oggi i clienti passano con estrema disinvoltura dal canale digitale all'acquisto nel punto fisico di vendita” - commenta Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia. “Il nostro nuovo marketplace digitale si allinea con questo fenomeno, rendendo l’esperienza di acquisto di un’automobile più semplice e agevole”.



Tutti i 30 Centri Porsche italiani hanno implementato il nuovo servizio di vendita, che si affianca alla consueta attività in showroom. I clienti potranno accedere alla gamma di prodotti attraverso il Porsche Online Shop pubblicato sul sito www.porsche.it , dove potranno prenotare la vettura desiderata e scegliere anche la modalità di pagamento. Il sito consente inoltre di richiedere, senza alcun impegno, una proposta di leasing utilizzando il calcolatore messo a disposizione da Porsche Financial Services Italia. Nel caso in cui i clienti desiderassero dare in permuta la loro auto usata, potranno fornire online le informazioni preliminari al riguardo. Per il pagamento, il sito si avvale di un’apposita soluzione end-to-end molto flessibile, che garantisce un’esecuzione della transazione semplice e agevole per il cliente e un’elaborazione sicura dei dati personali.



“L’introduzione di questo nuovo canale di vendita ci consente di salvaguardare la competitività dei nostri Centri Porsche nell'era della digitalizzazione – prosegue Innocenti - e di ampliare l’offerta di prodotti e servizi disponibili online per i nostri clienti.”



L’introduzione della modalità di vendita online delle auto si inserisce all'interno della strategia di digitalizzazione di Porsche che, oltre alle vetture, si estenderà a tutti quei prodotti e servizi studiati per soddisfare le esigenze di mobilità in continua evoluzione.