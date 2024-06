Renault Group, innovazione e sostenibilità per il futuro

Durante la tavola rotonda organizzata da CEOforLife, Raffaele Fusilli, CEO di Renault Group, ha approfondito come l'azienda stia affrontando le grandi sfide dei nostri tempi,

trasformandosi per guidare il progresso sostenibile. L'evento ha riunito leader di vari settori per discutere l'evoluzione dello sviluppo sostenibile, visto ora non solo come responsabilità sociale ma come un'opportunità di innovazione e crescita.

L'Impegno di Renault Group

Fusilli ha evidenziato come Renault Group stia intraprendendo un'ambiziosa trasformazione attraverso il piano strategico Renaulution. Questo piano mira a rispondere alle emergenze ambientali e alle evoluzioni dell'auto e della mobilità, posizionando Renault come un gruppo automobilistico di nuova generazione. La Renaulution integra lo sviluppo sostenibile al centro del modello di business, puntando a creare valore per l'ambiente, la clientela, i collaboratori e l'azienda.

Esempi di Trasformazione

Elettrificazione: Renault ha creato Ampere, un'entità indipendente per lo sviluppo rapido di veicoli elettrici a prezzi accessibili, con una riduzione dei costi del 40% prevista entro il 2027/2028.

Connettività: Il concetto di "Software Defined Vehicle" trasformerà l'auto in uno smartphone su ruote, offrendo nuovi servizi e aggiornamenti continui.

Economia Circolare: La piattaforma The Future Is NEUTRAL promuove un'economia circolare completa per l'industria automobilistica, con il riciclo delle batterie e il riutilizzo dei materiali.

Formazione e Inclusione: Con ReKnow University, Renault sta formando migliaia di persone per le nuove competenze richieste dalla rivoluzione automobilistica, mentre la strategia di Diversity & Inclusion ha già raggiunto l'azzeramento del divario retributivo di genere.

Nuovi Servizi di Mobilità: Mobilize fornisce soluzioni di finanziamento e noleggio, oltre a servizi energetici e di ricarica, integrando l'auto negli ecosistemi urbani e territoriali.

Collaborazione per un Futuro Sostenibile

Fusilli ha concluso sottolineando l'importanza della collaborazione tra industria, istituzioni e altri attori per affrontare le sfide globali. La "Lettera all'Europa" inviata dal CEO Luca de Meo chiede un'azione collettiva per una politica industriale europea competitiva e decarbonizzata. La transizione ecologica, ha ribadito Fusilli, è uno sport di squadra che richiede risposte globali e sinergiche per creare un nuovo ecosistema della mobilità in Europa.