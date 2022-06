Renault Italia conferma la partnership con sport e salute

Un villaggio dello sport itinerante per incentivare stili di vita più corretti ed attivi:

circa 40 tappe lungo tutto lo Stivale per offrire ai cittadini grande prossimità ed esperienze uniche ed immersive tra cui il test drive di parte della gamma elettrificata e 100% elettrica Renault E-TECH. Tanti momenti di informazione sui temi della sostenibilità, della nutrizione e della salute, ma anche occasioni di intrattenimento e tanta attività sportiva. È questo, in sintesi, il progetto presentato oggi da Sport e Salute e Renault Italia, che vedrà i due partner insieme sul territorio italiano, da nord a sud passando per le isole, dal 25 giugno a fine ottobre 2022.

COMUNIONE DI VALORI

La partnership tra Renault Italia e Sport e Salute si fonda su un insieme di valori condiviso. Entrambi hanno particolarmente a cuore il benessere della persona, il miglioramento della qualità della vita di ognuno di noi, che si traduce anche nell’offrire alle persone tempo di qualità, Time for Quality Life. Il tempo dedicato alla pratica sportiva, ma anche il tempo di un viaggio, a bordo di un’auto che regala in ogni circostanza inedite sensazioni di guida, come Renault Mégane E-TECH Electric.

SPORT E TECNOLOGIA, CONNUBIO VINCENTE

Il Tour 2022 di Sport & Salute si pone come obiettivo prioritario la promozione dello sport di base tra la popolazione e la diffusione della cultura del benessere e dei corretti stili di vita, attraverso il coinvolgimento delle ASD- Associazioni Sportive Dilettantistiche, della SSD- Società Sportiva Dilettantistica del territorio, e delle istituzioni.

Renault Italia sarà presente in tutte le tappe con l’expo e i test drive della sua gamma E-TECH di modelli elettrificati e 100% elettrici, primi tra tutti Nuova Mégane E-TECH Electric, la GTI delle auto elettriche, grazie alla sua sportività e al piacere di guida ineguagliabile che offre, arrivata in questi giorni nelle concessionarie italiane e che sta già registrando un forte interesse da parte del pubblico.

Mégane E-TECH Electric si conferma un’auto innovativa e al passo con i tempi: attraverso la nuova interfaccia connessa OpenR Link, e grazie alla partnership tra Renault e Amazon Music, offre oggi un’inedita esperienza musicale. La App Amazon Music può essere scaricata gratuitamente sulla App mobile My Renault e gli abbonati a Prime possono ascoltare, senza interruzioni pubblicitarie, 2 milioni di brani senza costi supplementari. Con questa collaborazione, Renault punta a migliorare la customer experience consentendo agli utenti di ascoltare milioni di canzoni e migliaia di playlist direttamente dall’interfaccia OpenR Link.

La Casa della Losanga, grazie al coinvolgimento di oltre il 50% dei suoi dealer sul territorio, punta con il Tour 2022 #PiùSportPiùVita ad un’ampia sensibilizzazione verso la mobilità elettrica, con l’esposizione di una parte della sua gamma e soprattutto i test drive che hanno l’obiettivo di avvicinare sempre più il pubblico ai veicoli elettrici, facendo vivere l’esperienza di guida ad un ampio target di popolazione.

Il Tour 2022 prevede, inoltre, la partecipazione attiva di tanti ex campioni, vere leggende dello sport italiano, oggi patrimonio e parte integrante di Sport & Salute.

Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia Questo tour che ci vede di nuovo insieme a Sport e Salute, in tante province italiane, è un altro modo per offrire tempo di qualità alle persone: “TIME FOR QUALITY LIFE”. Tempo da dedicare allo sport o il tempo di un test drive a bordo di Nuova Mégane E-TECH Electric, ad esempio, per vivere da vicino le sensazioni uniche che la guida elettrica riesce a regalare. E questo riusciremo a farlo grazie anche alla partecipazione attiva di più di metà dei nostri concessionari sul territorio. Renault, che nei 123 anni della sua storia ha sempre cercato di distinguersi per la sua empatia, il suo essere generosa ed accogliente verso le esigenze delle persone, è particolarmente attenta al benessere di ogni individuo perché un cuore sano è anche un cuore in cui nascono passione ed emozioni e saper trasmettere e suscitare emozioni rimane sempre una delle nostre priorità.

Nei suoi cromosomi, Renault ha anche l’innovazione e il senso di responsabilità ed oggi più che mai si pone come mission fondamentale quella di essere leader della transizione energetica, all’avanguardia della tecnologia e dei servizi, facendosi portavoce e foriera di una mobilità sostenibile e responsabile finalizzata ad incrementare il benessere delle persone migliorando, così, la loro qualità di vita.

In linea con il suo piano strategico Renaulution, la Marca della losanga lancerà, entro il 2025, 14 nuovi modelli nella sua gamma, di cui sette 100% elettrici e sette posizionati nei segmenti C e D, tutti elettrici o elettrificati. Tra questi, la Renault 5 che risorgerà in versione moderna e 100% elettrica insieme ad un altro modello che ha contribuito a scrivere la storia della Marca, la R4. Auto indissociabili dalla nostra storia, simboli di un’epoca e di una società, ma che saranno proiettati verso il futuro rendendo i veicoli elettrici popolari ed accessibili a tutti.

A breve termine, Renault punta a raggiungere il mix più verde del mercato europeo nel 2025, con oltre il 65% del mix delle vendite rappresentato da veicoli elettrici ed elettrificati, rafforzando anche il segmento C a livello di veicoli elettrici, a cominciare proprio da Mégane E-Tech Electric e dal SUV elettrificato Austral che arriverà nel prossimo autunno.