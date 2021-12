Renault italia e Sport e Salute insieme per una migliore qualità della vita.

Renault Italia e Sport e Salute hanno annunciato la loro partnership strategica.

TIME FOR QUALITY LIFE: il connubio tra Renault Italia e Sport e Salute si basa su un universo di valori condiviso e una comunione di intenti. Entrambi i partner, infatti, si pongono come obiettivo prioritario il benessere della persona, il miglioramento della qualità della vita di ognuno di noi, che significa anche offrire alle persone tempo di qualità. Il tempo speso nella pratica sportiva, qualunque essa sia, un tempo sempre più raro oggi e per questo sempre più prezioso, ma anche il tempo di un viaggio, per il puro piacere del viaggio a prescindere dalla mèta, a bordo di un’auto che è in grado di regalare sensazioni di guida inedite.

Un progetto che Sport & Salute attua attraverso la trasformazione del sistema sportivo italiano, Renault attraverso lo sviluppo dell’intero ecosistema legato alla mobilità elettrica, ponendosi lo scopo ambizioso di raggiungere l’obiettivo zero emissioni in Europa entro il 2040, in linea con le sfide ambientali del mondo contemporaneo.

UN’ALLEANZA TRA SPORT E TECNOLOGIA

Il sodalizio tra Renault e Sport e Salute prevede tante attività di comunicazione congiunte, che saranno lanciate a partire dal 2022, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la Rete di concessionarie Renault sul territorio italiano, a partire da un roadshow che vedrà la Marca della losanga insieme a Sport & Salute in circa 100 tappe lungo tutto lo Stivale. Tutte le iniziative che saranno messe in campo per la promozione dello sport da un lato, e la sensibilizzazione verso la mobilità elettrica dall’altro, anche attraverso dei test drive organizzati per far avvicinare sempre più il pubblico ai veicoli elettrici, saranno comunicate anche su tutti canali ufficiali social di Renault Italia. Inoltre, Renault metterà a disposizione di Sport & Salute una flotta di autovetture della gamma Renault E-TECH e saranno create numerose occasioni di sinergia con le Associazioni Sportive Dilettantistiche dell’intero territorio italiano. In tutte queste attività, saranno coinvolti tanti ex campioni, vere leggende dello sport italiano, oggi patrimonio e parte integrante di Sport & Salute.

Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia: Questa partnership è un altro tassello di quella che definirei la “nouvelle vague“ italiana del nostro Brand. È una bellissima alleanza in cui noi e Sport e Salute abbiamo messo insieme le nostre forze, i nostri valori, la nostra comune visione del futuro, per offrire tempo di qualità alle persone: “TIME FOR QUALITY LIFE”. Tempo impiegato nello sport o il tempo di un viaggio, per esempio a bordo di Nuova Mégane E-TECH Electric, che abbiamo il piacere di presentare oggi in anteprima nazionale, la GTI delle auto elettriche per l’ineguagliabile piacere di guida e le sensazioni uniche che offre.

Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato Sport e Salute: Migliorare la qualità della vita delle persone, il loro benessere e la loro salute, per noi è una priorità. E’ un credo, una filosofia che ha dei punti di contatto con la visione di Renault, e che rende possibile questa partnership anche valoriale. Sport e Salute è da sempre in prima linea nel realizzare progetti sostenibili che promuovano l’innovazione dello sport.

NUOVA MEGANE E-TECH ELECTRIC, LA GTI DELLE AUTO ELETTRICHE

Come obiettivo a breve termine, Renault punta a raggiungere il mix più verde del mercato europeo nel 2025, con oltre il 65% del mix delle vendite rappresentato da veicoli elettrici ed elettrificati, rafforzando anche il segmento C a livello di veicoli elettrici, a cominciare, nel 2022, dalla futura Mégane E-Tech Electric. Figlia della Renaulution, quest’auto che traduce perfettamente la trasformazione della Marca, è stata pensata e progettata per essere la GTI delle auto elettriche, grazie alla sua sportività e al piacere di guida ineguagliabile che offre.