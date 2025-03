smart #5 debutta in Europa, ma le vendite in italia ed Europa faticano a decollare

La mobilità sostenibile continua a espandersi, e smart amplia la propria gamma elettrica europea presentando smart #5, il suo primo SUV di medie dimensioni.

Il nuovo veicolo rappresenta una svolta per la casa, offrendo una piattaforma tecnica innovativa e una spaziosità interna mai vista prima su un modello del brand. Tuttavia, in Italia, ed in Europa il marchio smart registra risultati commerciali negativi, in Italia sono 192 immatricolazioni tra gennaio e febbraio del 2025, in Europa (EU+EFTA+UK) in gennaio 2025 le immatricolazioni sono state 1.147 numeri che evidenziano chiaramente una difficoltà ad affermarsi sul mercato nazionale.

Dirk Adelmann, CEO di smart Europe, sottolinea con ottimismo il potenziale del nuovo SUV elettrico, affermando: «Siamo orgogliosi di lanciare la smart #5, il nostro primo SUV familiare di medie dimensioni in Europa, basato su un’innovativa piattaforma a 800 Volt che garantisce efficienza e prestazioni superiori. Questo modello è il più versatile della nostra gamma e combina autonomia, praticità e tecnologia all’avanguardia. Il lancio della smart #5 coincide con il quinto anniversario di smart Europe, un traguardo che celebra l’innovazione e l’esperienza ingegneristica del nostro team internazionale».

Nonostante le premesse e l’ambizione del progetto, il mercato italiano stenta ancora ad abbracciare pienamente i nuovi modelli della casa. Le vendite ridotte del marchio smart nel nostro Paese in questo inizio 2025 sono un chiaro segnale che la concorrenza tra i veicoli elettrici premium è sempre più accesa, e smart necessita di riconquistare quote importanti, fidelizzando un pubblico che, al momento, sembra orientarsi verso altri brand.

Entrando nel dettaglio tecnico della nuova smart #5, si evidenzia una proposta molto articolata. Le versioni Pro+ e superiori montano una batteria da ben 100 kWh con tecnologia NCM (Nichel-Manganese-Cobalto), capace di garantire un’autonomia fino a 590 chilometri (WLTP) e una potenza di ricarica massima fino a 400 kW in corrente continua, con tempi ridottissimi: appena 18 minuti per passare dal 10% all’80%. Una soluzione tecnica avanzata, che mira a superare ogni barriera residua verso l’adozione dei veicoli elettrici, soprattutto nei lunghi viaggi.

Anche l’offerta di varianti è ampia: si parte dalla versione entry-level Pro, dotata di una batteria LFP (Litio-ferro-fosfato) da 76 kWh, per arrivare ai modelli top di gamma come la Premium e la Summit Edition, che presentano materiali pregiati, finiture sofisticate e dettagli estetici esclusivi, concepiti per incontrare le esigenze di clienti esigenti.

In ambito tecnologico, la smart #5 si distingue nettamente. A bordo debutta il nuovo chipset AMD V2000, che gestisce una suite digitale avanzata, con un head-up display AR da 25,6 pollici, cruscotto digitale da 10,25 pollici e ben due schermi OLED da 13 pollici per il conducente e il passeggero. L'interazione vocale è affidata al nuovo assistente digitale potenziato da intelligenza artificiale, rappresentato dall’avatar “Leo”. La qualità audio raggiunge livelli da sala concerto grazie al Sennheiser Signature Sound System con 20 altoparlanti e tecnologia Dolby Atmos.

Dal punto di vista della sicurezza, smart #5 introduce sistemi avanzati di protezione dei passeggeri come airbag a tendina a forma di V, airbag sul cuscino del sedile e cinture integrate, insieme ad una struttura ibrida della carrozzeria in acciaio e alluminio, studiata per resistere al meglio in caso di impatto.

Tutto questo rappresenta certamente un deciso passo avanti per smart, ma è altrettanto evidente che per il mercato italiano questi elementi non siano sufficienti, al momento, per incrementare le vendite e conquistare quote rilevanti. La concorrenza nel segmento dei SUV elettrici premium è agguerrita e il marchio deve ancora trovare la chiave giusta per riallacciare un legame forte con il cliente italiano, probabilmente più sensibile a modelli di marchi concorrenti, che negli ultimi mesi hanno saputo comunicare in maniera più incisiva i valori della mobilità elettrica.

La nuova smart #5, proposta in Italia a partire da un prezzo di circa 47.934 euro per la versione base Pro fino a 59.174 euro della prestigiosa Summit Edition, arriva in una fase cruciale per il brand tedesco-cinese. I dati attuali di mercato confermano un’accoglienza fredda del pubblico italiano, lasciando aperta la questione sulla reale capacità di questo modello di invertire la tendenza commerciale negativa.

Sarà determinante la strategia commerciale e comunicativa che smart Europe adotterà nei prossimi mesi, specialmente durante il lancio ufficiale del modello, previsto il 24 aprile 2025 in alcuni mercati europei come Germania, Finlandia, Norvegia e Islanda, e che successivamente si espanderà anche al mercato italiano.

La sfida per smart è dunque aperta: riuscirà la nuova smart #5, con la sua innovazione tecnologica e la sua proposta premium, a convincere un pubblico italiano al momento ancora piuttosto scettico, o le immatricolazioni continueranno ad attestarsi su numeri deludenti?

Solo i prossimi mesi potranno chiarire se il marchio avrà finalmente trovato la giusta combinazione di prodotto e comunicazione per rilanciarsi con forza anche sul difficile mercato italiano.