Stellantis: nuovi investimenti in tecnologia per la transizione alla mobilità elettrica

Il 2024 rappresenta un anno cruciale per Stellantis, l'azienda automobilistica nata dalla fusione di FCA e PSA, grazie a una robusta strategia di espansione basata sull'innovazione tecnologica e la diversificazione dei prodotti.

Con il lancio di nuove piattaforme globali e una vasta gamma di veicoli inediti, Stellantis ha rafforzato la propria presenza sui mercati mondiali, mantenendo una posizione di leadership e registrando incrementi significativi nelle vendite.

Espansione su nuove piattaforme e modelli innovativi

Nel 2024, Stellantis ha lanciato nuove piattaforme multi-energia come STLA Medium, STLA Large e Smart Car, destinate a rivoluzionare l'offerta dei suoi marchi. Le Peugeot 3008 e 5008, la Opel Grandland e altri modelli attuali e futuri testimoniano l’approccio dell'azienda verso una produzione flessibile e tecnologicamente avanzata. L'introduzione della piattaforma STLA Frame completa la transizione verso una gamma che unisce elettrificazione e prestazioni elevate.

Performance di vendita e crescita nei mercati chiave

Il 2024 ha segnato una crescita nelle vendite per Stellantis in diverse aree geografiche e segmenti di mercato. In Europa, la Peugeot 3008 ha raggiunto circa 75.000 ordini con un significativo 25% di unità BEV, mentre la Fiat 500e ha dominato il segmento A dei veicoli elettrici con una quota di mercato del 45%. Negli Stati Uniti, le vendite della Ram 1500 2025 sono aumentate del 66% nel terzo trimestre, contribuendo a un incremento generale della quota di mercato.

In Sud America, modelli come la Jeep Commander hanno consolidato la posizione di Stellantis, con vendite che superano il milione di unità prodotte nel paese. Anche il successo della Fiat Panda nel segmento A europeo e l’offensiva di nuovi modelli ibridi ed elettrici, tra cui la Citroën C3 e la nuova Junior di Alfa Romeo, evidenziano l’impegno dell'azienda verso una mobilità sostenibile.

Innovazioni e leadership nella mobilità elettrica

L'offensiva di Stellantis nel campo dei veicoli elettrici e ibridi plug-in ha portato l'azienda ai vertici delle classifiche europee e statunitensi. Con il Jeep Wrangler 4xe e il Chrysler Pacifica Hybrid, Stellantis ha conquistato il 45% del mercato delle PHEV negli Stati Uniti, mentre la leadership di Pro One nei veicoli commerciali leggeri e BEV in Europa ha consolidato la sua posizione con una quota superiore al 32%.

Il 2024 è stato un anno di transizione e successo per Stellantis, caratterizzato da un’espansione strategica e innovazioni mirate che hanno rafforzato la presenza globale del gruppo. Con nuove piattaforme, modelli all’avanguardia e una crescita costante nei mercati chiave, Stellantis si posiziona come leader nella mobilità sostenibile e nell'evoluzione del settore automobilistico globale.