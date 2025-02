Vendite globali di auto elettrificate: oltre 20 milioni di unità nel 2025

Le vendite globali di auto elettrificate (BEV e PHEV) cresceranno nel 2025, superando i 20 milioni di unità,

secondo le previsioni della società di ricerca Rho Motion e come riportato ds Autonews Europa . L'aumento stimato del 17% rispetto all'anno precedente deriva dall'estensione degli incentivi in Cina e dai nuovi obiettivi di emissione in Europa.

Cina: mercato in espansione

La Cina, principale mercato mondiale delle auto elettriche, ha registrato un incremento del 40% delle vendite nel 2024, raggiungendo 11 milioni di unità. L'estensione degli incentivi per la permuta delle auto a combustione interna si stima possa determinare un incremento superiore alla precedente previsione del 17% nel 2025.

Le esportazioni di veicoli elettrici cinesi si stanno consolidando anche in America Latina, dove la quota di mercato ha superato l'80%, oltre a crescere nei mercati emergenti dell'Asia-Pacifico.

Europa: crescita costante

Nel 2024, le vendite di veicoli elettrificati in Europa hanno raggiunto 3 milioni di unità. Per il 2025 si prevede un aumento del 15%, sostenuto dai nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e dall'introduzione di modelli più accessibili. Tuttavia, il ritmo di crescita sarà inferiore rispetto al 2023.

Le case automobilistiche dovranno continuare a investire nei veicoli elettrici per evitare sanzioni sulle emissioni, che potrebbero ammontare a 10 miliardi di euro, in calo rispetto ai 15 miliardi stimati in precedenza grazie all'acquisto di crediti e ai pool di emissioni.

Stati Uniti: incertezza normativa

Negli Stati Uniti, il mercato EV crescerà del 16% nel 2025, nonostante le incertezze legate alle politiche dell'amministrazione Trump, che ha rallentato gli obiettivi di elettrificazione. A lungo termine, le modifiche normative potrebbero ridurre la domanda di batterie per EV del 47% entro il 2040.

"Il passaggio ai veicoli elettrici proseguirà, ma il mercato USA sta vivendo una fase di incertezza", ha dichiarato Iola Hughes, responsabile della ricerca di Rho Motion, in un'intervista a Reuters.

Uno scenario in evoluzione

Il 2025 rappresenterà un periodo significativo per l'industria automobilistica globale, con una crescita del mercato EV trainata dalla Cina e, in misura minore, dall'Europa. Le politiche ambientali e gli incentivi saranno determinanti per le strategie future delle case automobilistiche e per il ritmo della transizione verso l'elettrico.