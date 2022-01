Volvo: Jim Rowan nuovo CEO e Presidente

Jim è attualmente CEO e membro del consiglio di amministrazione di Ember Technologies, e prima ancora è stato Group CEO del gruppo Dyson.

Subentra a Håkan Samuelsson, il quale è entrato in Volvo Cars come membro del consiglio di amministrazione nel 2010 e ricopre il ruolo di CEO & Presidente dall'ottobre 2012. Questo avvicendamento è il risultato di uno scrupoloso processo di ricerca volto a garantire la continuità della forte leadership di Volvo Cars attraverso un CEO che abbia una solida esperienza nell'ambito del software, della trasformazione digitale e dei prodotti di consumo innovativi; inoltre, la tempistica è perfettamente in linea con la già annunciata estensione del contratto di Håkan Samuelsson, che scade nel 2022.

Jim vanta oltre trent’anni di esperienza a livello globale nei settori dei beni di consumo e della tecnologia, periodo durante il quale ha ottenuto risultati eccellenti dal punto di vista della crescita e della redditività grazie a strategie di trasformazione e di coinvolgimento dei clienti. Si è inoltre occupato diffusamente di digitalizzazione, disruption, innovazione, engineering e supply chain, esperienze che in futuro risulteranno preziose per la realizzazione delle ambizioni strategiche di Volvo Cars. Ha lavorato presso Ember come investitore, membro del consiglio di amministrazione e CEO dal febbraio 2021. Ha ricoperto il ruolo di CEO del gruppo Dyson dal 2017 al 2020 e di COO dal 2012 al 2017, contribuendo ad accelerare la strategia di e-commerce dell'azienda, a lanciare nuovi prodotti innovativi e a far crescere la quota di mercato di Dyson in tutto il mondo. Prima di Dyson, è stato il COO di BlackBerry. È attualmente un consulente senior della società di investimenti globali KKR e membro del comitato degli azionisti di Henkel AG, società tedesca di tecnologia e beni di consumo che opera in tutto il mondo.

"Sono davvero lieto di dare il benvenuto a Jim Rowan come nuovo CEO di Volvo Cars. Volvo Cars sta affrontando una rapida trasformazione in termini di digitalizzazione ed è per questo che abbiamo voluto coinvolgere una persona che avesse un'esperienza come CEO globale al di fuori del settore automotive. Jim è la persona giusta per accelerare il percorso di Volvo Cars verso il futuro, permettendole di diventare la società in più rapida trasformazione nel settore di appartenenza e una casa automobilistica con una gamma completamente elettrica che vanta milioni di relazioni dirette con i consumatori", ha dichiarato Eric Li, presidente del consiglio di amministrazione di Volvo Cars.

"Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare di cuore Håkan Samuelsson per l'impegno e la determinazione dimostrati in questi dieci anni trascorsi in Volvo Cars. Håkan, insieme al suo team di gestione, ha saputo creare una linea di prodotti rinnovata e forte, ha riaffermato Volvo come brand di alta gamma e ben posizionato per il futuro, e ha favorito il successo della quotazione in borsa di Volvo Cars", ha continuato Eric Li.

"Sono felice di entrare a far parte di Volvo Cars in un momento così emozionante per la Casa automobilistica e in un periodo di trasformazione profonda sia per il settore sia per i consumatori. Gli ottimi risultati ottenuti da Volvo Cars nel campo dell'innovazione, della sicurezza e della qualità, uniti a un talento eccezionale e a capacità straordinarie in ambito di sostenibilità e tecnologia, la collocano in una posizione di leadership nel cammino verso il futuro", ha commentato Jim Rowan.

"Sono lieto di accogliere Jim nel suo nuovo ruolo affinché possa continuare ad accompagnare Volvo Cars nel viaggio straordinario che ha intrapreso. Vorrei anche estendere i miei ringraziamenti a tutti i dipendenti di Volvo Cars per gli incredibili risultati che abbiamo ottenuto insieme negli ultimi dieci anni – non solo per aver trasformato Volvo in uno dei marchi automobilistici di lusso più affidabili e in più rapida crescita, ma per aver sempre saputo innovare e dominare gli eventi con determinazione. Vi faccio i miei migliori auguri per gli entusiasmanti anni che verranno," ha concluso Håkan Samuelsson.

Håkan Samuelsson continuerà a ricoprire il suo ruolo fino a quando Jim Rowan subentrerà a marzo; a quel punto Håkan lascerà anche il Consiglio di Volvo Car AB. Håkan continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente di Polestar Automotive Holding UK Limited ("Polestar"), accompagnandola fino al termine della fase di SPAC. Si prevede infatti che la società si quoterà al Nasdaq con il simbolo identificativo "PSNY" nel corso di quest'anno, come già annunciato.