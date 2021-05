I Maneskin portano l'Italia all'Eurovision 2021. Verso la finale

Sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam i Maneskin, vincitori della 71° edizione del festival di Sanremo, rappresenteranno l'Italia all'Eurovision 2021, spargendo la loro travolgente energia, e per la prima volta dal vivo, dopo molto tempo, davanti a un pubblico in platea (3500 persone previste in presenza). La finale è attesa per domani 22 maggio, in onda su Rai 1 in diretta dalle 20.40.

Il gruppo suonerà “Zitti e Buoni”, brano vincitore a Sanremo - e canzone più ascoltata al mondo su Spotify fra le canzoni in gara tra marzo e maggio 2021 -, in una performance che trasuderà la voglia di lasciare il segno con il loro forte messaggio di libertà. La direzione creativa dello staging dei Måneskin è dello studio milanese Giò Forma di Claudio Santucci, Cristiana Picco e Florian Boje, tra i più importanti esponenti del design di set e produzioni concertistiche e di eventi a livello internazionale. Insieme ai Måneskin, hanno immaginato una messa in scena in cui l’energia della band fosse al centro di tutto, con un gioco di luci, video e movimenti ad esaltare le peculiarità dei quattro componenti per esplodere poi sul finale con giochi pirotecnici ad amplificare la carica rock della performance.

Il look sarà ancora una volta firmato Etro con outfit custom made studiati ad hoc per l’esibizione Eurovision, frutto del consolidato dialogo e confronto tra la band con Veronica e Kean Etro. Scritto e composto interamente dalla band, “Zitti e Buoni” (doppio disco di platino e oltre 45 milioni di streaming), con sonorità crude e distorte, porta all’Eurovision il graffio rock che caratterizza l’attitudine dei Måneskin.“Zitti e buoni” è un pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica, una sfida contro i pregiudizi, tema centrale nelle produzioni del gruppo. Il brano è accompagnato dal videoclip, diretto da Simone Peluso, con Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sulla scena, girato in un set minimal dove a risaltare è la musica attraverso la performance di ogni membro della band.

“Zitti e Buoni” fa parte dell’album “Teatro d’ira – Vol. I” (disco d’oro), il primo volume di un progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime esperienze. “Teatro d’Ira Vol I”, che conta già oltre 100 milioni di streaming, è stato registrato in presa diretta al Mulino Recording Studio di Acquapendente (VT), rimandando alle atmosfere analogiche dei bootleg anni ’70, con l’idea e la voglia di ricreare la dimensione live vissuta dal gruppo in Italia e in Europa.

La band in collegamento da Rotterdam con la conferenza stampa Rai: "Non vediamo l’ora di salire sul palco domani sera. Ci stiamo preoccupando solo della nostra performance, sulla musica, il giudizio lo lasciamo agli altri… Non succede, ma se succede… però un po’ ci stiamo credendo. Se sono fiori, fioriranno".