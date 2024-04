Netflix fa il pieno di abbonati: lo stop ai doppi utenti gonfia i ricavi

Netflix, il gruppo californiano apre il 2024 in crescita

Lo stop alla condivisione delle password è stato molto profittevole per Netflix. Il Gruppo di “entertainment” a pagamento fondato da Reed Hastings e Marc Randolph nel 97 e locato a Los Gatos, in California, ha infatti “messo il turbo” ai suoi profitti. Nel primo trimestre dell’anno in corso ha fatto registrare ben 27 milioni di abbonati in più rispetto ai 269,6 milioni di un anno fa. I numeri hanno superato tutte le previsioni degli analisti. Ricavi record a 9.370 milioni di dollari nel primo trimestre (+14,8% rispetto al trimestre analogo 2023). In crescita del 79% rispetto al trimestre 23 anche l’utile netto schizzato a 2.332 milioni di dollari. Ma i dati della Sec (Securities and Exchange Commission) dicono che la liquidità e il flusso di cassa sono cresciuti meno del previsto. La prima solo del 2% a 2.213 milioni di dollari.

Netflix, ricavi per il 2024 previsti in crescita del 13%

Per il trimestre in corso Netflix prevede ricavi per 9.471 milioni di dollari e profitti di 2.063 milioni di dollari. Mentre i ricavi per tutto il 2024 sono previsti in crescita tra il 13% e il 15% con un "upgrade" del margine operativo di 1 punto percentuale al 25%. Dopo un 2021 e un 2022 in sofferenza, il Gruppo è riuscito ad invertire il trend in primis cancellando quei circa 100 milioni di utenti non pagatori, ma utilizzatori, e in secondo luogo attraverso la pubblicità a prezzi contenuti.

Il numero di abbonati ai piani finanziati dalla pubblicità è cresciuto del 65% su base trimestrale (dopo un aumento sequenziale di quasi il 70% nel terzo e quarto trimestre del 2003). Altra novità emersa nella presentazione dei risultati sono stati i parametri più tradizionali che verranno utilizzati per valutare le performances. “Ci concentriamo sui ricavi e sul margine operativo come parametri finanziari principali e sull’impegno (ovvero il tempo trascorso) come miglior indicatore della soddisfazione del cliente. All’inizio il numero degli abbonati era un buon indicatore del nostro potenziale futuro. Ma ora stiamo generando profitti e flussi di cassa molto consistenti. Quasi 270 milioni di famiglie in più di 190 paesi sono abbonate a Netflix. Con più di due persone per famiglia in media, abbiamo un pubblico di oltre 500 milioni di persone. Nessuna compagnia di intrattenimento aveva mai programmato su questa scala e con questa ambizione. prima. Abbiamo bisogno di tante storie fantastiche che facciano appello a molti gusti diversi, e per grandi intendiamo film, serie e giochi che piacciono ai nostri abbonati” si legge nella lettera agli azionisti.

E questi numeri hanno spinto l’azione a 611,15 dollari, per un valore di mercato di quasi 265.000 milioni di dollari. Quest'anno il valore è aumentato di oltre il 30% e del 90% se si considera l’intero anno. Insomma il futuro sembra adesso molto più roseo per il grande produttore di film e storie.