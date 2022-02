Oroscopo del weekend 18 febbraio e 20 febbraio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 18 febbraio e 20 febbraio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 18 febbraio e domenica 20 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 18 FEBBRAIO - 20 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Il focus per te questo fine settimana è l'opposizione tra il tuo pianeta dominante, Marte in Capricorno, e la Luna Cancro nella tua quarta casa. Potresti sentirti stranamente emotivamente sensibile, ma avrai anche un sacco di energia extra. Ciò significa che puoi affrontare qualsiasi cosa con successo. Se qualcuno ti accusa di essere egoista, potresti voler guardarlo, per quanto doloroso possa essere.

TORO OROSCOPO WEEK-END 18 FEBBRAIO - 20 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : Con la Luna Cancro di fronte al tuo pianeta dominante, Venere in Capricorno, potresti sentirti un po' irritabile e non particolarmente incline a tollerare conversazioni superficiali. Sentiti libero di rinunciare a qualsiasi impegno sociale che ti lascia senza entusiasmo. Hai progetti creativi su cui vuoi dedicare del tempo, quindi dedica il tuo fine settimana a quello. In questo modo sarai felice e soddisfatto.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 18 FEBBRAIO - 18 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna Cancro ti ricorda che la sicurezza è importante, anche se raramente ci pensi così tanto. Prendi in considerazione l'idea di incontrare un consulente finanziario che possa aiutarti a creare un piano che ti accompagni nei momenti difficili e in quelli facili. Con cinque pianeti nella tua ottava casa di risorse condivise, potresti finire con una manna inaspettata. Sarà bello avere un piano finanziario in atto.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 18 FEBBRAIO - 20 FEBBRAIO 2022