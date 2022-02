Oroscopo di oggi 15 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 15 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 15 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: nonostante il tuo desiderio di andare avanti e portare a termine le cose, una fastidiosa preoccupazione potrebbe trattenerti. Forse temi di non avere le capacità o le risorse necessarie per portare a termine un compito? Un amico o collega dell'Acquario può offrirti il ​​supporto di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: un'attività o un progetto di gruppo sarà il luogo perfetto per spacchettare il tuo ingegno. Con l'intelligente Mercurio nella tua zona comunitaria in linea con lo stratega Pallade nel tuo segno, porterai idee brillanti a uno sforzo collaborativo. Con l'aiuto dei tuoi amici, puoi dare forma a un concetto e trasformarlo in un piano praticabile. Allo stesso modo, la tua conoscenza ed esperienza possono aiutarli a mettere a punto i loro schemi. Lavorare insieme può essere vantaggioso per tutti.

Carriera/Finanza: la pianificazione finanziaria potrebbe incontrare un intoppo poiché i nodi lunari nelle tue zone monetarie fanno quadrare il Sole dell'Acquario. La scarsa tempistica e la mancata realizzazione dei collegamenti necessari possono mettere a dura prova i lavori. In genere sei pronto ad agire, anche se oggi potresti rimanere indietro. Potrebbe essere intelligente lasciare le cose in pace per ora. Nei giorni a venire, dovresti rivolgerti a un professionista finanziario o a un amico esperto di denaro per chiedere consiglio.

Crescita personale/Spiritualità: con un allineamento sole/Plutone che influisce sui tuoi piani futuri, è meglio tacere su ciò che intendi fare. Con alcune cose ancora in gestazione, potresti rovinarti facendo una rivelazione prematura.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti avventurerai fuori e farai qualcosa di eccitante o rimarrai in giro per casa? C'è tutto il tempo per essere avventurosi. Se hai bisogno di rilassarti, è quello che dovresti fare. Una serata rilassante con il tuo Leone preferito sarà appagante.

Amore/Amicizia: può essere allettante usare i tuoi risultati o la tua influenza per catturare l'attenzione di qualcuno mentre l'analitico Sole dell'Acquario e il persuasivo Plutone si allineano. I tuoi sforzi per impressionare saranno modesti ma abilmente calcolati. Basterà per aiutarti a raggiungere ciò che cerchi? Forse. Tuttavia, dovresti stare attento a non elevare le aspettative di una persona su chi sei e cosa puoi fare.

Carriera/Finanza: sai dove stai andando e con chi devi entrare in contatto per arrivarci? I nodi lunari che entrano in collisione con il Sole dell'Acquario nel tuo settore professionale possono gettare un'ombra di dubbio sul tuo percorso. Sei abbastanza capace, ma ciò non significa che sei completamente attrezzato per gestire le tue attuali attività. È un errore non contattare una persona che può aiutarti. Non sottovalutare ciò che puoi imparare dall'esperienza di qualcuno.

Crescita personale/spiritualità: i tuoi sogni possono offrire una guida sul tuo percorso di vita mentre il perspicace Mercurio si allinea con la percettiva Pallade nel tuo regno subconscio. Annota sogni, epifanie e sincronicità. Potresti non capirli ora. Tuttavia, un modello potrebbe iniziare a emergere nei giorni e nelle settimane a venire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la creativa Luna Leone nel tuo regno mentale segnala che c'è molto nella tua mente. Comunicare le tue idee alle persone con cui incontri può essere gratificante. Un Capricorno potrebbe non capire la tua passione. Non tutti lo capiranno.

Amore/Amicizia: potresti essere ispirato a collaborare con un amico per imparare qualcosa di nuovo, viaggiare o intraprendere un'avventura mentre il ben informato Mercurio si allinea con Pallade strategica nel tuo settore sociale. È un ottimo momento per fare un brainstorming sulle tue idee e iniziare a tracciare un piano. Può essere più facile mantenere la rotta quando tu e un amico stabilite un obiettivo insieme e incoraggiatevi a vicenda a portarlo a termine.

Carriera/Finanza: nonostante la tua voglia di espanderti, potresti trovare difficile muoverti in una nuova direzione o espandere ciò che fai. I nodi della luna che si scontrano con il Sole dell'Acquario suggeriscono che potresti non avere le informazioni o le connessioni necessarie per fare un salto. Non sai cosa non sai potrebbe essere una descrizione appropriata degli ostacoli che devi affrontare. Una conversazione con un collega esperto ed esperto può riempire i tuoi spazi vuoti.

Crescita personale/Spiritualità: un desiderio di trasformazione potrebbe essere acceso quando il Sole dell'Acquario e il rigenerativo Plutone si allineano. Lasciare andare il passato semina il desiderio di crescere oltre ciò che conosci. Fai attenzione ai segnali che puntano verso una nuova direzione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sei guidato dal desiderio di sicurezza emotiva e finanziaria mentre la Luna Leone attraversa il tuo regno materiale. Non tutti (come gli ostinati Acquari) seguiranno il programma e ti daranno ciò che desideri. Faresti meglio ad avere in mente un piano B.

Amore/Amicizia: La connessione emotiva con un amico o il tuo interesse amoroso può essere incostante. I nodi lunari che si scontrano con il distaccato Sole dell'Acquario nel regno che governa l'intimità emotiva e sessuale possono rendere difficile trovare appagamento nelle relazioni più strette. Ti aspetti le cose sbagliate dagli altri? O potrebbe essere che non contribuisci alle tue relazioni nel modo giusto? È qualcosa da contemplare quando tu e qualcuno a cui tieni non riuscite a connettervi.

Carriera/Finanza: quando condividi informazioni riservate con i colleghi, sembra che tu sappia di cosa stai parlando. Con il perspicace stratega Pallade in aspetto con Mercurio nel tuo settore professionale, è probabile che ciò che dici catturi l'attenzione di tutti. Ora è il momento se hai bisogno di avere una discussione importante con il tuo supervisore o una figura influente nel tuo campo. Esprimerai le tue idee con chiarezza e lungimiranza, che, a loro volta, si guadagnano il loro rispetto.

Crescita personale/Spiritualità: poiché il Sole dell'Acquario si allinea con il potente Plutone nel tuo settore di partnership, vorrai sapere che qualcuno ti copre le spalle. Trarrai vantaggio dall'appoggiarti alla tua relazione con una persona importante nella tua cerchia.