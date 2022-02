Oroscopo di oggi 16 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 16 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 16 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna piena nella tua zona romantica e ricreativa, vorrai fare qualcosa di piacevole. Tanto meglio se lo fai con qualcuno di cui ti piace la compagnia. Un appuntamento o un incontro informale con il tuo Leone preferito potrebbe essere memorabile.

Amore/Amicizia: la tua vita amorosa riceve una spinta dalla Luna Piena nel Leone teatrale. I grandi gesti romantici progettati per catturare il cuore di qualcuno faranno al caso tuo. Con la guerriera Eris nella foto, perseguirai coraggiosamente l'affetto a cui credi di avere diritto. La vita è troppo breve per stare seduti ad aspettare che succeda qualcosa. A volte, devi rischiare e andare per quello che vuoi.

Carriera/Finanza: sembrerai qualcuno con posti dove andare e persone da vedere mentre la popolare Venere incontra Marte intraprendente nel tuo settore professionale. Fascino e fiducia possono aprire le porte. È uno dei giorni più promettenti dell'anno per socializzare con i colleghi e creare legami personali più forti con le persone che devi conoscere. Nei mesi a venire, queste relazioni possono avvantaggiarti personalmente e professionalmente. Qualcuno potrebbe desiderare una connessione più intima. Dovresti unire l'utile al dilettevole?

Crescita personale/spiritualità: c'è un'atmosfera d'amore tra te e i tuoi familiari e amici preferiti mentre Mercurio espressivo e Cerere nutriente si allineano. Non c'è niente come la sensazione di essere visti, ascoltati e amati. Estendi quell'accettazione a qualcuno che potrebbe usarla.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna piena illumina la tua vita familiare e il rapporto con i tuoi cari, sia che si tratti della tua origine familiare o della cerchia prescelta. Qualcosa o qualcuno (come un Ariete) che ti fa impazzire potrebbe essere la motivazione per un cambiamento necessario.

Amore/Amicizia: l'amore è nel menu. Anche se, mentre Venere incontra Marte nella tua nona casa mondana, potresti desiderare qualcosa di un po' diverso dal tuo solito piatto. Questo potrebbe significare incontri al di fuori del tuo solito tipo. Potresti andare d'accordo con qualcuno che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Sarà emozionante essere corteggiati da una persona con un approccio nuovo. Alcuni tori potrebbero imbarcarsi in un'emozionante storia d'amore a distanza, mentre quelli che sono accoppiati potrebbero pianificare una vacanza romantica.

Carriera/Finanza: sotto un allineamento Mercurio/Cerere, dovrai mettere i tuoi soldi dove sono le tue labbra. Se hai promesso denaro o risorse a qualcuno, dovrai dimostrare di essere una persona di parola.

Crescita personale/spiritualità: la luna piena in Leone e il tuo regno domestico possono segnalare il culmine di un progetto di casa e famiglia. Con Eris nella foto, dovrai lasciare le tue paure sullo scaffale mentre coltivi audacemente la vita che vuoi che tu e i tuoi cari abbiate. Non puoi fare le cose a metà. O sei dentro, o sei fuori. Fidati di essere più audace di quanto credi a te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Allegria, umorismo e passione sono alcune delle benedizioni elargite dalla Luna Piena di oggi. Il tuo calore e la tua visione positiva sono destinati a toccare le persone ed elevare l'energia ovunque tu vada. Un Pesci adorante può cercare di crogiolarsi nel tuo splendore.

Amore/Amicizia: L'intensità è così densa che potresti tagliarla con un coltello. Con un allineamento Venere/Marte nella tua zona di intimità, sentirai tutte le sensazioni. Se stai frequentando il tuo interesse amoroso, ti consigliamo di saltare la cena e arrivare subito al dessert. E perché no? È una delle notti più romantiche dell'anno. I singoli Gemelli saranno incredibilmente allettanti. Quando socializzi con gli amici, dovresti prestare attenzione ai passanti sexy che ti danno una doppia presa.

Carriera/Finanza: Con la Luna Piena in Leone creativo e il tuo regno mentale, il tuo gioco di comunicazione sarà perfetto. È un ottimo momento per concludere un progetto che prevede la scrittura, l'apprendimento, il parlare in pubblico o la condivisione di idee. Un cenno della guerriera Eris nel tuo settore di collaborazione suggerisce che farai cose audaci con una squadra dietro di te. Identifica i tuoi alleati e preparati a lasciare il segno.

Crescita personale/Spiritualità: con Cerere che nutre nel tuo segno e aspetto perspicace Mercurio, sei il guru saggio di cui tutti hanno bisogno. L'energia della tua feroce mamma orsa fa sapere ai tuoi cari che sono al sicuro e protetti. Se hai bisogno di incoraggiamento, rivolgiti a una figura materna di fiducia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: come figlio della luna, sperimenti un'esplosione di energia ed emozione ad ogni luna piena. È quando sei in tuo potere. Questo mese dovrai negoziare con gli altri (soprattutto i Capricorno) per assicurarti i soldi, i beni o le opportunità che cerchi.

Amore/Amicizia: hai incontrato la tua coppia ideale? Se lo hai fatto, riconosci la tua fortuna pianificando di festeggiare con il tuo partner. Se non l'hai fatto, sii persistente nella tua ricerca della partnership. Un matrimonio Venere/Marte nella tua casa di relazioni impegnate lo rende uno dei giorni più propizi dell'anno per trovare l'amore. Aggiorna i tuoi profili sui social media e sugli appuntamenti online o esci e socializza. Rendi facile per l'Universo inviare un potenziale abbinamento a modo tuo.

Carriera/Finanza: La luna piena in Leone e la tua casa di beni potrebbero portare a termine una questione che coinvolge denaro o beni. Con la guerriera Eris nel mix, avrai il potere di perseguire ciò che credi di meritare. Se non funziona, puoi dire di aver provato. Andando avanti, avrai una comprensione molto migliore di come acquisire ciò che stai cercando.

Crescita personale/Spiritualità: una conversazione riservata potrebbe fornire informazioni sull'accesso al supporto. Un allineamento Mercurio/Cerere suggerisce che potresti aver bisogno di aiutare una persona cara che sta attraversando un momento difficile. Sii discreto mentre trovi una soluzione. Non tutti vogliono che i loro problemi vengano rivelati.