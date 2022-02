Oroscopo di oggi 17 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 17 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 17 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: dopo l'eccitazione della luna piena di ieri, apprezzerai di metterti al lavoro. Promette di essere un giorno produttivo con la luna in pratica Vergine e la tua casa di lavoro. Chiedi a un Toro intelligente di aiutarti con il sollevamento di carichi pesanti.

Amore/Amicizia: potresti essere ispirato a stringere un legame più forte con qualcuno mentre la farfalla sociale Venere e Marte intraprendente si allineano con il costante Saturno nella tua casa dell'amicizia. Questa persona potrebbe essere una conoscenza recente o una persona che fa parte della tua vita da un po' di tempo. Non essere timido al riguardo. Dimostrare apertamente il tuo affetto gli farà sapere che sei interessato ad avvicinarti.

Carriera/Finanza: sarai benedetto con ogni sorta di idee brillanti poiché il buon auspicio Giove nel tuo segno si allinea con l'inventivo Urano nel tuo regno mentale. La tua eccitazione può essere piuttosto contagiosa ed è destinata a rendere i tuoi colleghi curiosi dei concetti che stai inventando. Una cosa è avere grandi idee, un'altra è realizzarle. Metterli in azione con successo richiederà di restringere le opzioni. Concentrati su ciò che è più rilevante per i tuoi progetti e piani attuali.

Crescita personale/spiritualità: finanziare i tuoi piani futuri potrebbe richiedere un piccolo finanziamento creativo. L'inventivo Sole dell'Acquario che si allinea con Urano non convenzionale nel tuo settore finanziario ti incoraggia a esplorare opzioni che sono fuori dai sentieri battuti.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna piena illumina la tua vita familiare e il rapporto con i tuoi cari, sia che si tratti della tua origine familiare o della cerchia prescelta. Qualcosa o qualcuno (come un Ariete) che ti fa impazzire potrebbe essere la motivazione per un cambiamento necessario.

Amore/Amicizia: l'amore è nel menu. Anche se, mentre Venere incontra Marte nella tua nona casa mondana, potresti desiderare qualcosa di un po' diverso dal tuo solito piatto. Questo potrebbe significare incontri al di fuori del tuo solito tipo. Potresti andare d'accordo con qualcuno che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Sarà emozionante essere corteggiati da una persona con un approccio nuovo. Alcuni tori potrebbero imbarcarsi in un'emozionante storia d'amore a distanza, mentre quelli che sono accoppiati potrebbero pianificare una vacanza romantica.

Carriera/Finanza: sotto un allineamento Mercurio/Cerere, dovrai mettere i tuoi soldi dove sono le tue labbra. Se hai promesso denaro o risorse a qualcuno, dovrai dimostrare di essere una persona di parola.

Crescita personale/spiritualità: la luna piena in Leone e il tuo regno domestico possono segnalare il culmine di un progetto di casa e famiglia. Con Eris nella foto, dovrai lasciare le tue paure sullo scaffale mentre coltivi audacemente la vita che vuoi che tu e i tuoi cari abbiate. Non puoi fare le cose a metà. O sei dentro, o sei fuori. Fidati di essere più audace di quanto credi a te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna piena di ieri ha sicuramente smosso le cose. Ecco perché potresti apprezzare una serata rilassante a casa. Con la Luna Vergine che attraversa il tuo regno domestico, sei tutto incentrato sulla nidificazione e sul riposo. Se c'è un Toro in giro, lo renderanno eccitante.

Amore/Amicizia: In amore, la passione è solo una parte del programma. Poiché Venere e Marte si allineano con Saturno maturo nella tua casa delle credenze, vorrai assicurarti che tu e una persona di interesse condividete ideali compatibili. Dalla religione alla politica alla spiritualità, vorrai assicurarti di far parte della stessa squadra. Dovresti affrontare questi argomenti con attenzione, in particolare se si tratta di problemi che potrebbero creare o interrompere la tua connessione.

Carriera/Finanza: le opportunità che spii all'orizzonte sono solo la punta dell'iceberg poiché l'abbondante Giove nel tuo regno professionale si allinea con il creatore del cambiamento Urano. Un'indagine approfondita potrebbe scoprire qualcosa di super eccitante e probabilmente un po' fuori dai sentieri battuti. È un ottimo momento per fare un passo in una nuova direzione. Considera cosa vuoi fare e dove vuoi andare da qui. I tuoi veri desideri potrebbero essere più non convenzionali di quanto pensassi.

Crescita personale/Spiritualità: un sogno insolito può innescare un piano entusiasmante. Le epifanie accadono quando il sole nell'Acquario rivelatore si allinea con l'illuminante Urano. Presta attenzione alle sincronicità e alle intuizioni. L'Universo parla in tutti i modi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ci sono molte cose interessanti in corso. Ecco perché è probabile che ti impegni troppo. Di conseguenza, potresti ritrovarti a correre per tutta la città e a rispondere a un sacco di chiamate e messaggi. Un Toro potrebbe avere notizie interessanti che vorresti sentire.

Amore/Amicizia: un allineamento tra Giove di buon auspicio e Urano che ha creato il cambiamento lo rende uno dei giorni più emozionanti dell'anno per la tua vita sociale. Potresti incontrare persone intelligenti e intriganti che sono diverse dalla tua solita folla. È probabile che queste persone siano tipi indipendenti e liberi pensatori che vivono secondo le proprie regole. Potresti incontrarli a scuola, in una comunità spirituale o ovunque ti colleghi con persone interessate a costruire una comunità.

Carriera/Finanza: poiché Venere e Marte si allineano con Saturno restrittivo nella tua casa di risorse condivise, il fascino e l'azione decisiva faranno molto per convincere qualcuno a darti ciò che desideri. Trasformare un no in un sì potrebbe richiedere un ricorso più personale. Essere apprezzato può spostare il quadrante a tuo favore. Considerando che se la tua relazione è problematica, potrebbe essere più difficile convincere l'altra persona a cedere.

Crescita personale/Spiritualità: poiché l'inventivo Sole dell'Acquario si allinea con il rivoluzionario Urano nella tua casa dei piani futuri, sarà vantaggioso pensare fuori dagli schemi. Potrebbe rivelare un modo non convenzionale per raggiungere un obiettivo importante.