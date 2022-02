Oroscopo di oggi 21 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 21 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 21 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con la Luna Scorpione che trina il Sole Pesci, generando fiducia e un forte senso di benessere che rimane con te. Sei emotivamente più sensibile del normale, ma non è una brutta cosa. In effetti, puoi usarlo per alimentare una connessione con una Bilancia che hai tanto desiderato. Chiedi loro di incontrarsi dopo il lavoro per un drink e vedere cosa succede.

Amore/Amicizia: il quadrato tra la Luna Scorpione, Mercurio e Giunone in Acquario rende la comunicazione e le relazioni una questione delicata oggi. Le tue parole possono essere fraintese quando ti imbatti in insicurezza e scoppi emotivi. La soluzione migliore è evitare il più possibile e attendere un momento migliore e meno volatile per affrontare qualsiasi cosa importante.

Carriera/Finanza: Marte ambizioso attiva la tua decima casa di carriera e successo, in armonia con Pallade. Più i tuoi piani sono ben congegnati, meglio ti sei preparato per affrontare un progetto, più sicuro sarà il successo. Non c'è bisogno di affrettarsi in nulla, pazienza e preparazione sono i tuoi amici.

Crescita personale/Spiritualità: hai arato la terra e piantato i semi, ora devi semplicemente avere fede e aspettare un raccolto abbondante.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna piena illumina la tua vita familiare e il rapporto con i tuoi cari, sia che si tratti della tua origine familiare o della cerchia prescelta. Qualcosa o qualcuno (come un Ariete) che ti fa impazzire potrebbe essere la motivazione per un cambiamento necessario.

Amore/Amicizia: l'amore è nel menu. Anche se, mentre Venere incontra Marte nella tua nona casa mondana, potresti desiderare qualcosa di un po' diverso dal tuo solito piatto. Questo potrebbe significare incontri al di fuori del tuo solito tipo. Potresti andare d'accordo con qualcuno che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Sarà emozionante essere corteggiati da una persona con un approccio nuovo. Alcuni tori potrebbero imbarcarsi in un'emozionante storia d'amore a distanza, mentre quelli che sono accoppiati potrebbero pianificare una vacanza romantica.

Carriera/Finanza: sotto un allineamento Mercurio/Cerere, dovrai mettere i tuoi soldi dove sono le tue labbra. Se hai promesso denaro o risorse a qualcuno, dovrai dimostrare di essere una persona di parola.

Crescita personale/spiritualità: la luna piena in Leone e il tuo regno domestico possono segnalare il culmine di un progetto di casa e famiglia. Con Eris nella foto, dovrai lasciare le tue paure sullo scaffale mentre coltivi audacemente la vita che vuoi che tu e i tuoi cari abbiate. Non puoi fare le cose a metà. O sei dentro, o sei fuori. Fidati di essere più audace di quanto credi a te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il trigono tra il Sole dei Pesci e la Luna dello Scorpione rafforza la tua fiducia e il senso di benessere per un inizio meraviglioso della giornata e della settimana lavorativa. La luna illumina il tuo settore della salute e della cura di te stesso, ricordandoti di prenderti del tempo per te stesso, anche se sei impegnato. Un Cancro ha delle idee favolose su come puoi farlo.

Amore/Amicizia: i piani, l'organizzazione e una mappa sul tavolo da disegno per creare il tuo futuro sono tutti invocati dall'armonia tra Marte nella tua ottava casa di intimità e risorse condivise e Pallade, che tiene la corte nella nona casa della mente superiore . Lavorare con la persona amata per manifestare una visione comune del futuro ti avvicinerà più che mai.

Carriera/Finanza: il sole e Giove in Pesci illuminano la tua decima casa di carriera e successo, trigona la Luna Scorpione all'inizio e poi alla fine della giornata. Fidati di quella sensazione di "fai da te" su cui stai fluttuando; sentiti sicuro di portare avanti i tuoi piani e progetti.

Crescita personale/spiritualità: se ti senti escluso, forse è il modo in cui interpreti la situazione. Forse l'Universo ti sta concedendo il tempo tanto necessario da solo per l'autoriflessione e l'intuizione, senza essere inondato dai sentimenti, dai pensieri e dalle opinioni degli altri?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: acqua, acqua, ovunque rende questa giornata fantastica per te! Le prime onde arrivano a riva quando la luna si sposta nell'appassionato Scorpione al mattino. All'inizio della giornata, la luna trina con il Sole dei Pesci, generando forza, fiducia in se stessi e benessere mentre si armonizzano con la tua energia del Cancro. La creatività e il senso dell'avventura sono sottolineati per te oggi, entrambi possono essere sfruttati al meglio unendoti a un Toro e affrontando un progetto insieme.

Amore/Amicizia: Mercurio in Acquario mette in evidenza l'intimità nel tuo tema natale, mettendo in quadratura l'emotiva Luna Scorpione. È probabile che l'errore di comunicazione sia quando gli animi si susseguono e forti emozioni fluiscono attraverso le parole pronunciate l'un l'altro. Probabilmente non sarai in grado di risolvere le cose oggi, quindi cerca di essere gentile e riprendi l'argomento più avanti nella settimana.

Carriera/Finanza: Pallade in Ariete attiva la tua carriera e il settore dei risultati, scontrandosi con la luna e armonizzandosi con Marte. Se eviti i dubbi su te stesso e ti fidi di te stesso, ti impegni a organizzare e pianificare bene prima di fare una mossa, il successo sarà tuo. Lascia che la tua eccitazione agisca da carburante per farti andare avanti.

Crescita personale/spiritualità: devi essere in grado di valutare qualcuno o una situazione per prendere una decisione. L'intelletto deve essere coinvolto. È diverso dal giudicare qualcosa o qualcuno, che coinvolge sempre l'ego. Abbraccia uno, evita l'altro.