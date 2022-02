Oroscopo di oggi 22 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 22 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Panoramica generale: potresti diventare ansioso per il futuro quando la Luna Scorpione e il cinico Saturno si scontrano. Probabilmente non dovresti preoccuparti così tanto. Tutti i segni indicano che la tua stella è in aumento. Un Capricorno può vedere abilità che non hai ancora riconosciuto.

Amore/Amicizia: il tempo che dedichi a connetterti con gli altri dimostra quanto sei un amico devoto. Darai la tua totale attenzione mentre il comunicatore Mercurio incontra Giunone impegnata nella tua casa di amicizia. Avrai voglia di sentire tutto ciò che sta accadendo nella vita dell'altra persona. In una relazione, essere in grado di parlare apertamente come amici è estremamente importante. Relega la storia d'amore sul sedile posteriore per ora. Lascia che l'amicizia prenda il volante e cogli l'opportunità di connetterti a una frequenza meno carica emotivamente.

Carriera/Finanza: le tue capacità di risoluzione dei problemi potrebbero non essere all'altezza quando il maestro Saturno si scontra con il metodico Pallade nel tuo segno. Quando devi presentare strategie a un collega brillante, la pressione è alta. È meglio non essere tutti coinvolti in ciò che possono fare e iniziare a confrontare le tue capacità. Hai i tuoi punti di forza unici. Dovrai fidarti di te stesso per trovare una soluzione.

Crescita personale/Spiritualità: le tue capacità di visualizzazione saranno migliorate man mano che Vesta focalizzato e fantasioso Nettuno si allineano. Immagina come ti sentiresti a raggiungere il tuo obiettivo. I tuoi sogni potrebbero anche avere un ruolo nella creazione del tuo futuro. Presta attenzione ai segni.

Panoramica generale: la luna piena illumina la tua vita familiare e il rapporto con i tuoi cari, sia che si tratti della tua origine familiare o della cerchia prescelta. Qualcosa o qualcuno (come un Ariete) che ti fa impazzire potrebbe essere la motivazione per un cambiamento necessario.

Amore/Amicizia: l'amore è nel menu. Anche se, mentre Venere incontra Marte nella tua nona casa mondana, potresti desiderare qualcosa di un po' diverso dal tuo solito piatto. Questo potrebbe significare incontri al di fuori del tuo solito tipo. Potresti andare d'accordo con qualcuno che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Sarà emozionante essere corteggiati da una persona con un approccio nuovo. Alcuni tori potrebbero imbarcarsi in un'emozionante storia d'amore a distanza, mentre quelli che sono accoppiati potrebbero pianificare una vacanza romantica.

Carriera/Finanza: sotto un allineamento Mercurio/Cerere, dovrai mettere i tuoi soldi dove sono le tue labbra. Se hai promesso denaro o risorse a qualcuno, dovrai dimostrare di essere una persona di parola.

Crescita personale/spiritualità: la luna piena in Leone e il tuo regno domestico possono segnalare il culmine di un progetto di casa e famiglia. Con Eris nella foto, dovrai lasciare le tue paure sullo scaffale mentre coltivi audacemente la vita che vuoi che tu e i tuoi cari abbiate. Non puoi fare le cose a metà. O sei dentro, o sei fuori. Fidati di essere più audace di quanto credi a te stesso.

Panoramica generale: il trigono tra il Sole dei Pesci e la Luna dello Scorpione rafforza la tua fiducia e il senso di benessere per un inizio meraviglioso della giornata e della settimana lavorativa. La luna illumina il tuo settore della salute e della cura di te stesso, ricordandoti di prenderti del tempo per te stesso, anche se sei impegnato. Un Cancro ha delle idee favolose su come puoi farlo.

Amore/Amicizia: i piani, l'organizzazione e una mappa sul tavolo da disegno per creare il tuo futuro sono tutti invocati dall'armonia tra Marte nella tua ottava casa di intimità e risorse condivise e Pallade, che tiene la corte nella nona casa della mente superiore . Lavorare con la persona amata per manifestare una visione comune del futuro ti avvicinerà più che mai.

Carriera/Finanza: il sole e Giove in Pesci illuminano la tua decima casa di carriera e successo, trigona la Luna Scorpione all'inizio e poi alla fine della giornata. Fidati di quella sensazione di "fai da te" su cui stai fluttuando; sentiti sicuro di portare avanti i tuoi piani e progetti.

Crescita personale/spiritualità: se ti senti escluso, forse è il modo in cui interpreti la situazione. Forse l'Universo ti sta concedendo il tempo tanto necessario da solo per l'autoriflessione e l'intuizione, senza essere inondato dai sentimenti, dai pensieri e dalle opinioni degli altri?

Panoramica generale: le relazioni con gli altri promettono di essere accomodanti a condizione che non ti aspetti più di quanto qualcuno (come un Acquario) sia disposto o in grado di dare. Con la luna nella tua giocosa quinta casa, dovresti trovare facile mantenere l'atmosfera spensierata.

Amore/Amicizia: essere in grado di comunicare i tuoi desideri sessuali è importante poiché Mercurio espressivo incontra la devota Giunone nella tua casa di intimità. Potresti anche sentirti spinto a condividere dettagli sensibili della tua vita che normalmente tieni per te. Questo tipo di apertura aiuta a creare fiducia in una relazione. Può essere incredibilmente liberatorio aprirsi ed essere onesti su chi sei e cosa vuoi. La sicurezza che trasudi quando sei così schietto è super sexy.

Carriera/Finanza: la paura di fare un errore potrebbe spingerti a evitare di dimostrare le tue abilità mentre lo stratega Pallade nel tuo settore professionale si scontra con il sorvegliante Saturno. Probabilmente ci sono alcune abilità che stai appena iniziando a padroneggiare. Potresti sentire che è un po' troppo presto per metterli alla prova. Prima o poi dovrai metterti in gioco. Per ora, se puoi, vola sotto il radar.

Crescita personale/Spiritualità: stare in compagnia di individui appassionati e determinati può essere incredibilmente stimolante. Diventi la compagnia che tieni. Sarà una buona cosa se il loro entusiasmo si strofina su di te.