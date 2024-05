Oroscopo weekend 11 e 12 maggio 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 11 maggio e 12 maggio 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 11 maggio e domenica 12 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 11 MAGGIO – 12 MAGGIO 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Oggi potresti voler dedicare del tempo a visitare gli amici nel tuo quartiere, Ariete. Potrebbero essere necessari piccoli acquisti, magari nuovi vestiti, magari oggetti che migliorino o aggiungano bellezza alla vostra casa. Potrebbe essere necessario fare alcune commissioni tra una visita e l'altra. Ad un certo punto della giornata, puoi aspettarti una telefonata molto gradita da un amico che non senti da molto tempo. Godere!

TORO OROSCOPO WEEK-END 11 MAGGIO - 12 MAGGIO 2024

Oroscopo del weekend Toro : Potresti diventare consapevole di una corrente sotterranea di scontento mentre Mercurio mentale si unisce a Eris scontento nel tuo regno subconscio. Le lamentele non riconosciute possono divorarti finché non apporti un cambiamento. Adottare misure costruttive per affrontare ciò che ti fa sentire arrabbiato o insicuro è una buona cosa. È meglio che ignorare i tuoi sentimenti e fingere che non ci sia niente che non va. Anche un piccolo passo nella direzione del cambiamento o un gesto simbolico possono dare potere. Affrontare le cose che ti innervosiscono richiede un coraggio enorme. Inizierai a sentirti all'altezza del compito mentre il sole nel tuo segno si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Non sottovalutarti, toro. Sei più duro di quanto pensi.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 11 MAGGIO – 12 MAGGIO 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Aspettati molti stimoli intellettuali oggi, Gemelli. Al telefono potrebbero arrivare notizie importanti che richiedono un'azione da parte tua per raggiungere il risultato desiderato. Potrebbe essere necessario trascorrere del tempo in macchina, contattando gli altri nel quartiere. L'eccitazione del momento potrebbe farti sentire particolarmente ottimista, ma fai attenzione a seguire il tuo ritmo. L’esaurimento potrebbe rivelarsi controproducente adesso.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 11 MAGGIO - 12 MAGGIO 2024