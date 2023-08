Carburanti, Urso a La Piazza: "Le accise? Servono a finanziare taglio cuneo"

Al via La Piazza 2023, la kermesse di Affaritaliani. Ecco gli ospiti della serata: SEGUI LA DIRETTA

Tutto pronto per l’inizio de “La Piazza - Il Bene Comune”, la kermesse di affaritaliani.it giunta alla sesta edizione. Grandi temi per grandi ospiti, che si alterneranno sul palco di Ceglie Messapica (Brindisi) insieme al direttore Angelo Maria Perrino.

Carburanti: Urso, accise servono a finanziare taglio cuneo

"Il provvedimento del decreto trasparenza ha avuto efficacia. Oggi i consumatori possono scegliere dove rifornirsi. Il tabellone ha consentito al consumatore di rifornirsi li' dove era conveniente. Il prezzo dell'Italia e quello degli altri paesi, depurato dalle accise, e' il piu' basso d'Europa. Le accise servono, per quanto ci riguarda, a rendere strutturale i due tagli al cuneo fiscale". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in collegamento con La Piazza, la manifetstazione di Affaritaliani a Ceglie Messapica.

Un programma ricco, che parte dal bilancio del Governo Meloni a nove mesi dall’insediamento della prima presidente del Consiglio donna in Italia, e passa al futuro di Fratelli d’Italia in vista delle prossime europee, attraversando i nuovi equilibri politici alla luce delle ambizioni di Matteo Salvini e della scomparsa di Silvio Berlusconi, la politica internazionale con una guerra che continua nonostante i tentativi di pacificazione, la manovra economica d’autunno e il debito pubblico in crescita. Si inizia questa sera, dalle 19.30 alle 22.30. Ecco gli ospiti:

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della salute

Licia Ronzulli, Forza Italia

Carlo Fidanza, eurodeputato per Fratelli d’Italia

Antonio Decaro, Sindaco di Bari e presidente ANCI

Roberto Baldassarri, direttore generale Lab21.01

Vittorio Feltri, giornalista e opinionista