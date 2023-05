Ambasciatore Usa a Roma, Biden sceglie un suo fedelissimo: pronto Jack Markell

Ambasciatore Usa a Roma, arriva l'ex governatore vicinissimo a Biden

Biden ha fatto la sua mossa diplomatica, colmando un vuoto che durava ormai da troppo tempo, scelto il nuovo ambasciatore degli Usa a Roma. La Casa Bianca è vicina all’ufficializzazione della nomina. Secondo indiscrezioni - si legge sul Corriere della Sera - si tratta di Jack Markell, 62 anni, attuale ambasciatore all’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Nominato nel 2021, Markell ha iniziato il suo incarico, con sede a Parigi, nel gennaio 2022. Nel 2021, durante l’evacuazione di civili afghani dopo il ritiro Usa dal Paese, è stato il coordinatore della "Operation Allies Refuge" che mirava ad aiutare coloro che avevano collaborato con gli Stati Uniti.

Nei giorni scorsi, pur tacendo sulla questione di chi sarà il nuovo ambasciatore e la tempistica della sua ufficializzazione, una funzionaria del dipartimento di Stato ha svelato alcini dettagli "Che ci sia o meno un ambasciatore — e nella speranza che ce ne sarà uno presto, ha svelato al Corriere la funzionaria Usa — è importante sottolineare che la sua assenza in questi anni non ha danneggiato i nostri rapporti diplomatici, che sono forti e robusti, e si accompagnano a una forte relazione militare: abbiamo oltre 30.000 militari ospitati in Italia. Dobbiamo guardare anche ai benefici di tutto questo". Alla domanda sulle ragioni per cui la scelta ha richiesto tempo, la funzionaria indicava "le dinamiche della transizione, del Congresso e soprattutto del Covid". Markell viene da una famiglia ebrea, è un fedelissimo del presidente, l’ultimo incarico lo ha avuto a Parigi nel gennaio del 2022.