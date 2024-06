Amministrative, Schlein punge Meloni: "Nei capoluoghi 6 a 0 tennistico"

Amministrative, Schlein asfalta Meloni. E su La Russa: "Cambiare la legge elettorale? Mancanza di senso delle istituzioni"

"Un 6 a zero quasi tennistico nei capoluoghi di regione", così la segretaria del Pd Elly Schein in conferenza stampa al Nazareno commenta i risultati delle elezioni amministrative, che hanno visto un netto trionfo del Centro Sinistra, soprattutto nelle grandi città. "Una vittoria straordinaria per il Pd e per il campo progressista che ci dà slancio e speranza per il lavoro che ci aspetta e che dimostra che lavorando uniti le destre si possono battere. Questi risultati dimostrano che siamo in grado di costruire delle coalizioni vincenti", ha aggiunto Schlein.

GUARDA IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA

"C'è stata una bocciatura delle destre sui territori e per le scelte sbagliate del governo e dei suoi alleati. Il messaggio è chiaro: basta coi tagli alla sanità e con i salari bassi, con l'autonomia. Il messaggio è: stiamo arrivando. Questo è il dato. Continueremo testardamente unitari a costruire la coalizione alternativa che batta le destre. Un grido che si è alzato anche da piazza Santi apostoli, nella manifestazione. Dobbiamo proseguire e dare corpo all'alternativa", ha rimarcato Schlein.

"Non è che quando si perde si aboliscono le elezioni, non si scappa con il pallone in mano, a differenza di quello che ha detto ieri La Russa. Non è colpa degli elettori se la destra ha perso, è colpa loro. Noi non ci stiamo, e troviamo grave e sconveniente che la seconda carica dello stato parli di cambiare le regole a pochi minuti dalla sconfitta, manca il senso delle istituzioni", ha detto Schlein. Dove ha sbagliato la destra? "Bisognerebbe chiederlo a loro. Intanto potrebbero cominciare a riconoscere la sconfitta. In questo anno e mezzo le condizioni dell'Italia e degli italiani sono peggiorate nella possibilità di fare la spesa e nella precarietà del lavoro".