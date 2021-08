Anche Lucia Annunziata a "La Piazza": intervisterà Conte col direttore Perrino

Il programma de “La Piazza”, annuale kermesse politica organizzata da affaritaliani.it dal 27 al 29 agosto, si arricchisce di una nuova prestigiosa presenza: quella di Lucia Annunziata, che intervisterà Giuseppe Conte insieme al direttore Angelo Perrino

Lucia Annunziata, già Presidente della Rai e direttrice dell’Huffington Post, nonché apprezzata conduttrice di “Mezz’ora in più” su Rai Tre, entra a far parte della nutrita squadra che animerà “La Piazza”, agorà di dibattito politico che si svolgerà a Ceglie Messapica (Brindisi) dal 27 al 29 agosto.

Il direttore di affaritaliani.it Angelo Perrino l’ha voluta al suo fianco per l’intervista a Giuseppe Conte, un passaggio fondamentale nella kermesse che aprirà la nuova stagione politica: “Sono molto felice della partecipazione di una collega eccezionale come Lucia Annunziata, certamente la più esperta ed autorevole in ambito politico”, spiega Perrino.

“Insieme potremo scandagliare al meglio tra le parole e il non detto di un personaggio-chiave come Giuseppe Conte, che, dopo l’esperienza a Palazzo Chigi, sta iniziando una nuova fase della sua parabola politica come leader del Movimento Cinque Stelle. Si tratta di un percorso nuovo, con molte incognite, e col quale tutti dovremo fare i conti. Il nuovo M5S, il centrosinistra allargato, il quadro politico a 360°, le alleanze in vista della corsa al Quirinale: tutto necessariamente passa per il partito di maggioranza relativa in Parlamento che, proprio attraverso il nuovo ruolo di Conte, sta affrontando una trasformazione significativa. Si tratta quindi di un crocevia fondamentale della vita politica nazionale”.

Conte sarà a Ceglie Messapica sabato 28 agosto, avendo scelto proprio “La Piazza” come teatro della sua prima uscita ufficiale da leader del M5S, inaugurando un percorso che lo vedrà impegnato in un vero e proprio giro d’Italia per arricchire il suo programma di governo in vista della convention organizzativa degli iscritti al Movimento.

Ad aprire la kermesse di affaritaliani.it, venerdì 27 agosto, saranno Antonio Tajani (europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia), Claudio Durigon (esponente delal Lega e sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze nel governo Draghi) e Antonio Misiani (responsabile economico del Pd).

La serata finale, domenica 29 agosto, prevede gli interventi del leader della Lega Matteo Salvini e di quello di Forza Italia Silvio Berlusconi. Interverranno, inoltre, il sindaco di Milano Beppe Sala, Guido Crosetto, Michele Emiliano, Roberta Pinotti, Ettore Rosato, Vittorio Sgarbi, Gianluigi Paragone, il virologo Fabrizio Pregliasco sugli scenari epidemiologici autunnali e il sondaggista Roberto Baldassari (direttore generale della Lab2101), che presenterà in esclusiva per "La Piazza" le previsioni sulle elezioni comunali dei sindaci di Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli.

Tanti i temi che verranno affrontati: le cose da fare dopo le ferie, dall’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, alle votazioni per i sindaci e consiglieri comunali delle principali città italiane, dall'impatto autunnale del Covid sull'economia e sulla società ai progetti di rilancio dell'economia nazionale grazie ai fondi del Pnrr in arrivo dall'Europa.