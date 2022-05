Torino, Appendino assolta in appello. Processo Ream, cade l’accusa di falso

Torino: Conte ad Appendino, sentenza di oggi ti rende giustizia



Dopo la condanna a 6 mesi in primo grado, in Appello l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino e' stata assolta dalle accuse mosse nell'ambito del processo Ream. L'ex sindaca era imputata per il mancato inserimento nel bilancio comunale di un debito di 5 milioni di euro maturato con Ream. Appendino ha reagito all'assoluzione scoppiando in un pianto liberatorio e successivamente su Facebook ha scritto "Era stata messa in dubbio la mia buona fede. Oggi, dopo quasi 6 anni, viene ristabilita la verita'. Un enorme grazie alla mia famiglia, ai miei super avvocati e a tutte le persone che in questi anni mi sono state vicine, inclusa la mia forza politica, il Movimento 5 stelle", conclude.

Torino: caso Ream; Appendino, confermata mia buona fede - "Sono state lacrime liberatorie. Ma anche lacrime di gioia. E' stata confermata la mia buona fede". Lo ha detto l'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello nel processo Ream "E' stata una pagina dolorosa - ha aggiunto - ma ora sono contenta e non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia".

Torino: Conte ad Appendino, sentenza di oggi ti rende giustizia - "Chiara, non abbiamo mai avuto dubbi sulla tua integrita' e sull'azione politica che hai portato avanti. La sentenza di oggi ti rende giustizia", scrive su Twitter il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, commentando l'assoluzione dell'ex sindaca M5s di Torino, Chiara Appendino, dalle accuse nell'ambito del processo Ream. In primo grado la Appendino era stata condannata a sei mesi di reclusione per una ipotesi di falso. "Il Movimento cinque stelle ti abbraccia con tutto il suo calore", aggiunge Conte.

Di Maio,abbraccio a Appendino, continuera' a dimostrare sua forza - "Un abbraccio a Chiara Appendino, una donna che ha sempre dato il massimo per la sua citta' e per il MoVimento 5 Stelle. La notizia della sua assoluzione ci rende felici, sono certo che continuera' a dimostrare sul campo tutta la sua forza con impegno e passione. Forza Chiara!". Lo scrive su Fb Luigi Di Maio.

