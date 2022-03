Assegno Unico, pasticcio: domanda accolta solo per un figlio. E' giallo

Assegno Unico, domanda accolta per uno figlio, per l'altro (o gli altri) in istruttoria. Molti casi segnalati all'Inps



L'Assegno Unico e Universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. Così, a parole, dovrebbe essere la rivoluzione sbandierata dal governo Draghi che finalmente - parole di ministri ed esponenti di spicco della maggioranza - mette l'Italia sullo stesso livello degli altri Paesi europei. Peccato che la gestione affidata all'Inps non stia andando nel migliore dei modi. Ma torniamo alla spiegazione ufficiale, fornita dal governo, dell'Assegno Unico e Universale: un sostegno economico alle famiglie.



Appunto, le famiglie. Peccato che in questi giorni, quando stanno arrivando le prime risposte alle domande presentate a gennaio e febbraio con le relative notifiche di pagamento sono diversi i casi nei quali, inspiegabilmente, famiglie che hanno due o più figli si vedono sul sito internet dell'Inps la domanda accolta per uno o più figli e la domanda ancora in istruttoria, cioè in lavorazione, per un altro o altri figli. Inspiegabile, visto che il genitore che ha presentato domanda all'ente è lo stesso genitore per tutti i figli e che si tratta di una misura per le famiglie. Eppure in questi giorni l'accoglimento delle domande, e il relativo pagamento dell'assegno, sta arrivando a rate.



In alcuni casi si tratta di figli con disabilità, in altri senza disabilità. La risposta "a rate" dell'Inps colpisce tutti. A caso. Parlamentari della maggioranza, ai quali abbiamo evidenziato il problema, mostrano stupore e incomprensione e parlano probabile "rodaggio" per una misura nuova, anche per la stessa Inps. Difficile, se non impossibile, chiamare il call center dell'ente per avere informazioni e chiarimenti. Nel quasi improbabile caso in cui si riesca a parlare con un operatore, impresa ardua, le spiegazioni di fatto non ci sono. Se non che "in molti segnalano questa problematica" e che "presto tutto verrà risolto". Speriamo, visto che - stando agli annunci in pompa magna del governo Draghi - l'Assegno Unico e Universale è un sostegno economico alle famiglie, e non a una parte delle famiglie. A un figlio sì, all'altro forse, si vedrà, più avanti. Meno male che doveva essere la svolta mette l'Italia alla pari degli altri Paesi europei...

