Aumento pensioni: scopri se sei tra chi ci guadagna tanto o poco. Scatta il 3

Aumento pensioni: con la rivalutazione da gennaio previsti aumenti fino a 130 euro

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgietti in accordo con la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone ha firmato un decreto che stabilisce che a partire dal primo gennaio 2024 ci sarà un adeguamento all'inflazione delle pensioni pari a +5,4%. "L'aumento, - afferma il Mef - che verrà applicato seguendo le normative vigenti, si basa sulla variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023".

Il conguaglio per la perequazione delle pensioni relativo all'inflazione del 2022 è stato anticipato al primo dicembre 2023 ed è stato pari allo 0,8%. Per quanto riguarda le pensioni 2024, invece, è stato fissato al 5,4% in linea con i dati forniti dall'Istat.

L'aumento pieno riguarderà però solo gli assegni fino a circa 2.200 euro e saranno diversificati fino a un massimo di 130 euro nelle fasce con il maggior numero di pensionati: