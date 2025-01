Autonomia, Lega: "Entro l'estate le modifiche, stop ai tentennamenti degli alleati"

Dopo lo stop della Consulta al referendum, "mi aspetto che vengano approvate entro l'estate di quest'anno e dovrà essere così perché si va al voto a ottobre per le Regionali e dobbiamo arrivare alle elezioni con il risultato ottenuto sull'autonomia"



"Veneto 1 - Roma 0". Usa una metafora calcistica l'assessore allo Sviluppo economico della regione Veneto, il leghista doc Roberto Marcato, intervistato da Affaritaliani.it, per commentare la decisione della Corte Costituzionale di dichiarare inammissibile il referendum abrogativo della Legge Calderoli che introduce l'autonomia regionale differenziata.



"E' la vittoria del Veneto e dei veneti. Noi come Lega ci siamo fatti interpreti della volontà popolare, ma questa è decisamente una vittoria del popolo veneto. Si tratta di una questione di giustizia e di libertà perché pensare di fare un referendum per impedire che si espliciti la volontà popolare è qualcosa di assurdo e incomprensibile. Questa volta possiamo dire che c'è un giudice a Roma".



E adesso? Che cosa si aspetta la Lega dal Parlamento? "Ora avanti tutti e basta tentennamenti e dubbi, anche da parte purtroppo di qualche nostro alleato. Abbiamo aspettato anche troppo. Il popolo veneto ha aspettato anche troppo". Quanto ai tempi per le modifiche parlamentari della legge sull'autonomia, chieste dalla Consulta, Marcato è netto: "Mi aspetto che vengano approvate entro l'estate di quest'anno e dovrà essere così perché si va al voto a ottobre per le Regionali e dobbiamo arrivare alle elezioni con il risultato ottenuto sull'autonomia".



A proposito di elezioni regionali, il candidato governatore per voi resta sempre Luca Zaia? "Ovviamente sì, se c'è il terzo mandato". E se non dovesse esserci questa possibilità? "Dovrà assolutamente essere un esponente della Lega, non si discute nemmeno di questo. Sia chiaro fin da ora, anche perché se così non fosse noi andremmo da soli alle elezioni regionali e sicuramente riprenderemo la presidenza della regione Veneto", conclude Marcato.



